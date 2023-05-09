“Son dakika” seyahat satışlarına son verdi

Almanya’nın dev turizm şir­ketlerinden TUI, daha önce­ki yıllarda uygulanan düşük fiyata ‘Last-Minute’ (son dakika) bilet ve seyahat satışlarına son verdi­ğini açıkladı. TUI Yönetim Kuru­lu Başkanı Sebastian Ebel, pande­minin sona ermesiyle bu yıl yurt dışına seyahat talebinin büyük öl­çüde arttığına dikkati çekerken, ucuz bilet ve seyahat satışını dur­durduklarını söyledi.

50 euronun altında uçak bileti satmayacaklarını belirten Ebel, akaryakıt fiyatlarındaki artış ne­deniyle özellikle yaz tatili ve izin dönemlerinde daha önceki yıllara nazaran ücretlerde belirli ölçüde artış yapmak zorunda kalacakla­rını kaydetti. ‘All inclusive’ (Her şey dahil) paket tatillerine ilgi­nin bu yıl da yoğun olduğuna işa­ret eden Ebel, Fas, Tunus, Kıbrıs, Tayland gibi ülkelerde fiyatlarda artış olmadığını belirtti.

Yunanistan’ın Kos, Rodos, Kre­ta adalarında otellerin yaz dönemi için dolduğunu, Mayorka ve Tür­kiye’de ise hâlâ uygun fiyata tatil yapma imkânının bulunduğunu hatırlatan Ebel, Alman turistlerin bu yıl kişi başına tatil için 1.200 euro bütçe ayırdıklarını kaydetti.