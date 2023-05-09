“Son dakika” seyahat satışlarına son verdi
Almanya’nın dev turizm şirketlerinden TUI, daha önceki yıllarda uygulanan düşük fiyata ‘Last-Minute’ (son dakika) bilet ve seyahat satışlarına son verdiğini açıkladı. TUI Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Ebel, pandeminin sona ermesiyle bu yıl yurt dışına seyahat talebinin büyük ölçüde arttığına dikkati çekerken, ucuz bilet ve seyahat satışını durdurduklarını söyledi.
Almanya’nın dev turizm şirketlerinden TUI, daha önceki yıllarda uygulanan düşük fiyata ‘Last-Minute’ (son dakika) bilet ve seyahat satışlarına son verdiğini açıkladı. TUI Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Ebel, pandeminin sona ermesiyle bu yıl yurt dışına seyahat talebinin büyük ölçüde arttığına dikkati çekerken, ucuz bilet ve seyahat satışını durdurduklarını söyledi.
50 euronun altında uçak bileti satmayacaklarını belirten Ebel, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle yaz tatili ve izin dönemlerinde daha önceki yıllara nazaran ücretlerde belirli ölçüde artış yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti. ‘All inclusive’ (Her şey dahil) paket tatillerine ilginin bu yıl da yoğun olduğuna işaret eden Ebel, Fas, Tunus, Kıbrıs, Tayland gibi ülkelerde fiyatlarda artış olmadığını belirtti.
Yunanistan’ın Kos, Rodos, Kreta adalarında otellerin yaz dönemi için dolduğunu, Mayorka ve Türkiye’de ise hâlâ uygun fiyata tatil yapma imkânının bulunduğunu hatırlatan Ebel, Alman turistlerin bu yıl kişi başına tatil için 1.200 euro bütçe ayırdıklarını kaydetti.