Sönmez Pamuklu bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapacak

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. bugün KAP'a yaptığı açıklamada %100 bedelsiz ve %100 bedelli sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.08.2023 tarihli toplantısında, sermayesinin, % 100’ü bedelli ve % 100 ‘ü bedelsiz olmak üzere 130.000.000 TL.’sından 390.000.000.000 TL ‘na artırılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz 130.000.000 .- TL. nin ; 29.901.835,14.-TL ‘lik bölümünün 2022 yılı bilançosunda yer alan Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL ‘lik bölümünün de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ,pay sahiplerinin , paylarının % 100 ‘ ü oranında rüçhan hakkı kullanmasına karar vermiştir.