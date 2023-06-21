Startgate beş yıl içinde 500 milyon TL yatırım hedefliyor

Yayımlanan bültende, Türkiye'de her iki kişiden birinin dijital cihazlar üzerinden oyun oynadığını belirten StartGate'in CEO'su Mustafa Cihat Durmuş, "Londra'nın ardından Avrupa'da en çok oyun yatırımı yapılan ikinci şehir İstanbul olurken, StartGate Türkiye'yi dünyada dijital oyun endüstrisinin merkezi haline getirmeyi hedefliyor" dedi.

Durmuş, şirketin bu alana bu yıl 200 milyon lira yatırım yaptığını, beş yıl içinde toplam yatırımları 500 milyon liraya yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Oyun geliştirici ve yatırımcı ekosistemindeki tüm paydaşları bir araya getireceklerini ifade eden Durmuş, "Bu sayede sektörde hayatta kalabilecek donanımlı girişimciler ve doğru konumlanmış uluslararası projeler çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece yatırımcılar StartGate güvencesiyle başarı oranı yüksek projelerle etkileşim halinde olacak ve güvenli şartlarda yatırım yapabilecek" dedi.

Şirketin İstanbul Maslak'taki genel merkezi oyun tasarımcılarına teknik altyapı, pazarlama gibi alanlarda destek verecek.