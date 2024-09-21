STM milli teknolojilerini yurt dışında tanıtmaya devam ediyor

STM, 18-22 Eylül'de Güney Afrika'nın başkenti Proterya'da düzenlenen Africa Aerospace and Defence (AAD) 2024 fuarına katılım sağlıyor. Şirket, milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini, Güney Afrika, Azerbaycan ve Filipinler'de sergileyecek.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere çok sayıda üst düzey heyeti standında ağırlayan STM, askeri denizcilik projeleri ve taktik mini İHA sistemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Milli teknolojiler konusunda yeni iş birlikleri adımı

Şirket Genel Müdürü Özgür Güleryüz, geliştirdikleri teknolojileriyle Türkiye'nin savunmasına güç verirken, ülkenin ekonomisine de katkı sağladıklarını belirtti ve ekledi:

"Milli mühendislik imkanlarımız ile geliştirdiğimiz askeri deniz platformları, taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik ve yazılım projeleriyle, ülkemizi dünya arenasında başarıyla temsil ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan ve Malezya için askeri deniz platformları inşa ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet inşası için imzalarımızı attık ve çalışmalara başladık. Taktik mini İHA sistemleri alanında ise geliştirdiğimiz tüm teknolojiler ihracat başarısı gösterdi. Milli platformlarımızla, Azerbaycan, Filipinler ve Güney Afrika da yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz."

Sırada Azerbaycan ve Filipinler'deki fuarlar var

STM, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Eylül'de gerçekleştirilecek, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin önde gelen savunma fuarlarından 'Azerbaijan International Defense Exhibition (ADEX-2024)'a katılım sağlayacak. Askeri denizcilikte STM MPAC hücumbot, Ada sınıfı korvet, Pakistan denizde ikmal tankeri, STM500 denizaltı; taktik mini İHA sistemlerinde ise Kargu, Togan, Boyga Azerbaycan’da askeri heyetlerin beğenisine sunulacak.

Şirketin eylül ayındaki bir diğer adresi ise Asya Pasifik bölgesi olacak. Filipinler'in başkenti Manila'da 25-27 Eylül'de gerçekleştirilecek 'Asian Defense and Security Exhibition (ADAS-2024)'a, İstif sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvet, STM MPAC, lojistik destek gemisi ve STM500’ün yanı sıra Kargu, Boyga ve Togan sergilenecek.