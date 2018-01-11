'Su'da geleceğe yön veren teknoloji

11 Ocak 2018

Kullanıcısının yaşam alanlarına değer katan ve onlara çözümler sunan Penta Banyo, yalnızca tasarruf sağlamak isteyenlerin değil artık gelecek adına da bütünsel ve sürdürülebilir bir anlayışla bir armatür markasından fazlasını sunuyor.

Banyo ve mutfaklardaki temizlik süreçlerinde harcanan, boşa akan her bir damla suyun sorumluluğunu alan ve yoğun zaman dilimlerinde farkında olmadan kaybedilen su miktarını korumaya yönelik geliştirilen birbirinden yaratıcı ürünler üretiyor.

Zamanı iyi değerlendirmek kaybolan her saniye kadar artık suyun da ziyan olmasını engelliyor. Markanın termostatik, fotoselli ve zaman ayarlı muslukları sayesinde zaman artık yetişmek zorunda olmayacağınız bir kavrama dönüşüyor.

Marka tasarruflu ve hijyenik olabilme hedefinde su kaynaklarının iyi yönetimi ve sürdürülebilirliği konusundaki deneyimlerini ürünlerine yansıtıyor.