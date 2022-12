Suha Onay: ERP sektörü 2023’te hızla büyüyecek

Takip Et

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, 2022 yılını çok iyi geçirdiklerini ve DİA üyelerinin her geçen gün arttığını belirterek, “2022 yılında Ankara’da ayrı bir AR-GE merkezi açtık. İyi eğitimli personel sayımızı artırarak, AR-GE yeteneğimizi daha da geliştirdik. Hem AR-GE personel sayımızı, hem de bu personellerimizin niteliklerini artırdık. Her ne kadar kriz veya resesyon dönemlerinde ilk olarak yazılım şirketleri bu olumsuzluklardan etkileniyor olsa da bizim gibi bulut teknolojisi altyapısıyla hizmet sunan şirketler bu durum pek de geçerli değil. Yükselişimiz pandemi ve normalleşme sürecinde de devam etmişti. Her geçen gün daha fazla DİA üyesi aramıza katılmaya devam ediyor. Bunun nedeni, işletmeler için dijitalleşmenin artık kaçınılmaz duruma gelmesi ve de devletin belirlemiş olduğu bir takım zorunluluklar olmasının yanında DİA olarak bulut teknolojisinde hizmet veren en gelişmiş ERP programı olmamız. DİA’ya geçen üyelerimiz, işlerini bulut teknolojisinin avantajıyla daha düşük maliyetlerle çok daha verimli ve hızlı yönetirken, iyi bir müşteri deneyimi yaşadıkları için de memnuniyetleri artıyor. Dolayısıyla büyümemizi 2023’te de sürdüreceğimizi düşünüyorum” dedi.

Rota yurt dışı

2023 yılında ERP sektörü için hızlı bir büyüme öngördüklerini de sözlerine ekleyen Onay, “Ülkemizde ERP yazılımları birçok sektörde aranılır hale geldi ve giderek yaygınlaşıyor. Öte yandan işletmelerin dijitalleşme hızı azımsanamayacak seviyelerde. Özellikle işletmelerin uçtan uca tüm süreçlerini bulut ERP yazılımlarıyla yönetmesi, hem harcanan vakitten hem de yüksek maliyetlerden tasarrufu kolaylaştırıyor. Biz de DİA Yazılım olarak işletmelere sunduğumuz ERP çözümüyle, yüksek verim ve kârlılık elde etme imkanı sağlıyoruz. 2022 yılında süreç yönetimi ve e-banka gibi çok sayıda yeni ürünü çözüm kütüphanemize ekledik. 2023’te de her zaman araştırmaya ve geliştirmeye devam ederek, büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. DİA’da son bir yılda üyelik yenileme oranımız yüzde 95.6 seviyesine kadar yükseldi. Bunda yaptığımız yatırımların ve satış sonrası süreçlerimizin çok etkili olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki 5 yıl içerisinde yurt dışında faaliyet göstermeyi de hedefliyoruz” şeklinde konuştu.