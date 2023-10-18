Sukkar Şeker üretimde hedefini 84 bin tona çıkardı

120 bin dönümde ve günlük 6 bin 400 ton pancar işleme kapasitesiyle üretime yapan şirket, 2023-2024 üretim sezonu için toplamda 560 bin ton şeker pancarı taahhüdü aldı. 2022-2023 sezonunda 77 ton şeker üretimi yaparak hedefine ulaşan şirket, bölgedeki tarım faaliyetlerinin ivmesini her geçen gün yükseltiyor.

Bölge çiftçisinin de günden güne daha fazla katkı sunduğu ve ihtiyacı olan ham maddeye ulaşma kapasitesini arttıran şirket, bu yıl yaklaşık 3 bin çiftçi ile birlikte çalışarak üretim hedefini arttırdı. Yeni sezon üretiminden memnuniyetini vurgulayan Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, “Şeker pancarı taşımasına başlamış durumdayız. 108 bin dekar alanda pancar sökümü sürüyor.

2022-2023 üretim yılında 77 bin ton kristal şeker üretimi yaparak hedefimizi tutturduk. Bu yıl için 3 bine yakın çiftçimizden 560 bin ton şeker pancarı taahhüdü alarak hasada başladık. Yeni hedefimiz 84 bin ton kristal şeker üretmek. İnanıyorum ki geçen yıl olduğu gibi bu yılda hedefimize ulaşacağız” dedi. Bölgede çiftçiyi destekleyen şirket, yeni hasat kampanya dönemi açılışını yaptı. İlk ürünlerini teslim eden bölge çiftçileri, şirket yönetimi ile yeni hedefleri için birlik ve beraberliklerini vurguladılar.