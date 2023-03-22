Sun Tekstil 2022’de net kârını 3 katına çıkardı

Sun Tekstil, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin katıldığı Stratejik Planlama Toplantısı’nda 2022 yılında yürütülen faaliyetleri ve 2023 stratejileri paylaştı. Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin aktarıldığı toplantıda 2023 hedefleri ve yeni pazarlar ile ilgili gelişmelere yer verildi.

Stratejik Planlama toplantısında konuşan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “ 2022 yılı, bizler için kilometre taşlarımıza kaydedilecek önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Halka Arz sürecimizle şirketimizin başarısını paylaştığımız bir yıl oldu.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen TL bazında 4 milyar ciromuz ile yüzde 79 büyüme kaydetmenin gururunu yaşıyoruz. 2021’de 212 Milyon TL olan net kârımız 2022’de 634 Milyonn TL’ye ulaşmıştır.. 2023 yılında da hedeflerimizi arttırarak beklentilerin üzerine çıkacağımıza tüm gücümüzle inanıyoruz” dedi.