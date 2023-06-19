SunExpress hizmet ihracatında ilk 3 şirket arasında yerini aldı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 30.’su düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye’nin hizmet ihracatına katkıları dolayısıyla ödül aldı. Hava yolu, 2022 yılında Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk 3 şirket arasında yer aldı.

11 milyon yolcuyla rekora koştu

SunExpress, geçtiğimiz yıl yaklaşık 11 milyon yolcu taşıyarak bir rekora imza atmış, ayrıca Skytrax tarafından gerçekleştirilen küresel yolcu anketinde ‘Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu' seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen törende SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan aldı.

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, “Bu değerli ödülü SunExpress adına almaktan gurur duyuyorum. Türkiye’nin turizm elçisi olarak ülkemizi başarıyla temsil etmeye ve ekonomimiz için değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu yıl uçuş ağımıza 26 yeni rota ekledik ve 12 milyondan fazla yolcu taşıyarak 2023 yılında da yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Koltuk kapasitesinde yüzde 13'lük artış

SunExpress, 2023 yaz sezonunda eklenen yeni rotalar ile tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaştı. Türkiye’ye yönelik artan talebi karşılamak amacıyla koltuk kapasitesini bu yıl için %13 artıran SunExpress, Türkiye’den 30 ülkede 60 destinasyona ve 175’ten fazla rotaya aktarmasız uçuş sunarak Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden turizme değer katmaya devam ediyor.