SunExpress'e üst düzey atama

16 Eylül itibarıyla SunExpress Ticaret Direktörü görevine başlayacak olan Helmut Wölfel yeni görevini, Peter Glade'den devralacak. Wölfel, SunExpress'in uçuş ağının genişletilmesine, müşteri deneyiminin daha iyileştirilmesine ve ileri teknolojilerin entegre edilmesiyle daha hızlı ve verimli hizmetler sunulmasına odaklanarak hava yolunun ticari stratejisinin yönetiminden sorumlu olacak.

Havacılık sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip Wölfel, 2021'den bu yana Discover Airlines Ticaret Direktörlüğü görevini üstleniyordu. Wölfel, bu görevinden önce Lufthansa Grup bünyesinde İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri İç Kontrol Başkanlığı, Kıtalararası Ağ Planlama Başkan Yardımcılığı ve Münih Ticaret Merkezi Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli yönetim pozisyonlarında bulundu.

Zengin ticari deneyim, başarılı geçmiş

Şirket Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, Helmut Wölfel'in yeni görevine başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Helmut, havacılık sektöründe, özellikle tatil hava yolu segmentinde, oldukça geniş bir ticari deneyime ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Helmut'un şirketin gelecekteki büyümesini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.