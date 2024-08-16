Sürat Kargo'dan üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirim

Şirket, kampanya ile birlikte yurt hayatı, yeni bir ortam gibi birçok yenilik barındıran üniversite öğrencilerinin süreci daha sorunsuz ve rahat bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

19 Ağustos - 30 Eylül arasında düzenlenecek kampanya kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesini veya öğrenci kimlik kartını Sürat Kargo şubelerine getiren üniversite öğrencileri, özel bir koda ihtiyaç duymadan tüm gönderilerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.