Sürat Kargo'dan üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirim
Sürat Kargo, 'Okula Dönüş' kampanyası ile öğrencilere özel bir fırsat yaratıyor. Üniversite hayatına ilk kez adım atan ve halihazırda üniversite öğrencisi olan tüm gençler, adı geçen kampanya sayesinde, gönderimlerini yüzde 50 indirim fırsatı ile yapabilecek.
Şirket, kampanya ile birlikte yurt hayatı, yeni bir ortam gibi birçok yenilik barındıran üniversite öğrencilerinin süreci daha sorunsuz ve rahat bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
19 Ağustos - 30 Eylül arasında düzenlenecek kampanya kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesini veya öğrenci kimlik kartını Sürat Kargo şubelerine getiren üniversite öğrencileri, özel bir koda ihtiyaç duymadan tüm gönderilerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.