Sürdürülebilir geleceğin teknolojileri CES’te

Vestel, fuarda batarya ve otomotiv çözümlerinden akıllı yaşam ekosistemine, elektrikli araç şarj cihazlarından televizyon ve beyaz eşyalara kadar sürdürülebilirliğe katkı sunan ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturdu.

Fuarda, yapay zeka, IoT ve big data alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla dünyanın dev üreticilerinin yer aldığı Home Connectivity Alliance’ın (HCA) etkinliğine katılan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, CES gibi dünyanın teknoloji devlerini buluşturan bir fuarda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzu, HCA gibi platformlar ve CES gibi dünya genelinde teknolojiye yön veren organizasyonlar ile güçlendiriyoruz.”