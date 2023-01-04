Sürdürülebilir kentler için Çimsa’dan yeni ürün gamı

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, sürdürülebilir yaşam alanlarının gelişimini sağlayacak yeni ürünler sunmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir ve daha uzun ömürlü yapı malzemelerine dönüştürdüğü ürünlerini yeni isimleri ve torba tasarımları ile müşterilerine tanıtan Çimsa, yeni ürün portföyü ile dikkat çekti. Çimsa’nın yeni Süper Gri Çimento Ailesi’nin yüksek fırın cürufu, doğal puzolan, öğütülmüş kalker, uçucu kül gibi düşük emisyonlu hammaddeler içeren ürünleri sürdürülebilir kentsel projelerin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Emisyonları azaltıyor

Çimsa Süper Gri Çimento Ailesi’nin ürün gamında bulunan Çimsa Izo Power 42,5 %15’e kadar, Çimsa Master Power ise %50’ye kadar karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyor. Yapı kalitesini iyileştirmeye, dayanıklı kentsel gelişime ve altyapı oluşturmaya katkıda bulunacak Çimsa Resistant SR ve Çimsa Resistant LA ise konut inşasından altyapıya kadar endüstrinin geniş uygulama yelpazesinde çözümler sunuyor.

Çimsa Gri Çimento Pazarlama & Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin şu değerlendirmelerde bulundu: “Çimentonun düşük karbonlu ekonomiye geçişte oynayacağı kritik bir rolü var. Yeni Süper Gri Çimento Ailemiz emisyon yoğunluğu düşük çimentolar da dahil olmak üzere çok çeşitli mevcut ve yeni ürünler içeriyor. Yeni ürün gamımız ile çevresel sorunlara çözüm ortağı oluyoruz.”