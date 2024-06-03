Sürdürülebilirlik hedefleri tuttu, çalışana prim dağıttı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

L’Oréal, Türkiye’deki dijital kampanyalarında karbon emisyonunu yüzde 40’a varan oranda azaltırken küresel ölçekteki dijital çalışmalar ile 2023 yılında dünyanın etrafını uçakla 6 bin kez dolaşmaya eşdeğer 55 bin tonluk karbon salınımının önüne geçtiğini açıkladı. Dünya Çevre Günü öncesi basın mensupları ile bir araya gelen L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı. Gökçen, ülke olarak sürdürülebilirlik hedeflerini yüzde 120 tutturduklarını, Avrupa’da ilk sıraya yerleştikleri bu başarı sonrası çalışanlara prim dağıtıldığını söyledi.

Dijitalde de sürdürülebilirlik

Bugün küresel emisyonların yüzde 4’ü dijital ekosistemden kaynaklanıyor. Bu oranın gelecek yıl sonunda ikiye katlanması öngörülüyor. Bu, küresel araç trafiğinin yaydığı emisyona eşit bir oran. Bu nedenle dijital eko sistemde karbon emisyonunu azaltma yönündeki çalışmalar büyük önem taşıyor. Toplantıda verilen bilgilere göre L’Oréal Türkiye, işte bu hedefle 47 ülkede faaliyet gösteren yapay zeka şirketi IMPACT+ ile iş birliği yaptı. İş birliğinin pilot ülkelerinden biri Türkiye oldu. Bu iş birliğiyle sosyal medya, yayın içi video ve programatik satın alma gibi tüm dijital medya aktivasyonlarında sera gazı emisyonları ölçülüyor. Marka, bu proje ile dijital kampanyalarda kreatif boyut optimizasyonu, kompleks görsel azaltımı ve hedeflemelerde yapılan cihaz ve bağlantı optimizasyonuyla karbon salınımlarını yüzde 40’a varan oranda azalttığını açıkladı. Genel Müdür Gökçen’in verdiği bilgilere göre L’Oréal Türkiye, her yıl 51 milyon adet şampuan ve saç kremi üretimi gerçekleştirdiği İstanbul Üretim Tesisi’ni “Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika’ya çevirdi. L’Oréal Grup çatısı altında bunu gerçekleştiren 7’inci ülke Türkiye olurken, İstanbul Üretim Tesisi’nde kullanılan endüstriyel suyun %100’ü geri dönüştürülerek, tekrar kullanılıyor.

Parfüm şelaleleri geliyor

2021 yılından beri “Plastiksiz E-Ticaret” yaklaşımıyla e-ticaret ve B2B gönderimlerinde dolgu ve koruma malzemelerinin, koli ve güvenlik bantlarının yüzde 100’ünü, plastik yerine geri dönüştürülebilir kağıttan elde eden L’Oréal Türkiye, 2025 yılına kadar tüm plastik ambalajlarını yeniden doldurulabilir, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompost yapılabilir hale getirmeyi hedefliyor. L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, yeniden doldurulabilir parfüm dönemini başlatacaklarını, iki yıl içinde sattıkları parfümlerin yüzde 20’sinin yeniden doldurulabilir hale gelmesini hedeflediklerini söyledi. Bu trend, satış noktalarında “parfüm şelaleleri” uygulamalarının yayılması anlamına gelecek.

Yeşil eczaneler için yola çıktı

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, başlattıkları yeşil eczane ve yeşil kuaför çalışmaları ile eczaneleri ve kuaförleri sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirip, verilen eğitimler sonra sertifikalandıracaklarını da belirtti.

Tüketiciler aldığı ürünün çevresel etkisini öğrenmek istiyor

PwC’nin 2022 yılında ortaya koyduğu Tüketici Öngörüleri Araştırması’na göre, müşterilerin %41’i satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerini bilmek istiyor. Bu bilgiler ışığında, tüketicilerin çevre dostu ürünleri kolayca seçebilmesi için Bureau Veritas onaylı Çevresel Etiketleme Sistemi’ni ilk olarak Garnier markasıyla hayata geçiren marka, ürünleri 14 gezegensel faktöre göre A’dan E’ye kadar sıralayabiliyor böylece aynı kategorideki ürünler kolaylıkla karşılaştırılabiliyor. 2023 yılında, L’Oréal markalı ürün paketlemelerinde 2019’a kıyasla %4 daha az yoğun plastik kullanılırken, 2030 yılına kadar ambalajlarda kullanılan plastik yoğunluğunun %20 azaltılması hedefleniyor.

112 olimpik yüzme havuzu kadar su tasarrufu sağlayan duş başlığı

L’Oréal’in Gjosa ile geliştirdiği ve kuaför salonlarında %69’a varan su tasarrufu sağlayan duş başlığı uygulaması 2023’ten bu yana Avrupa ve Orta Doğu’da 11.000’den fazla kuaför tarafından kullanılmış. 279 milyon litre (yaklaşık 112 Olimpik yüzme havuzu) su tasarrufu sağlayan ve 18 milyon kWh enerji tasarrufuna olanak sağlayan bu inovasyonun sağladığı enerji tasarrufu, Türkiye’de yaklaşık 100 bin kişinin 1 yıllık TV izleme süresine eşdeğer. Bu inovasyonu dünya çapında 200 binden fazla salona yaymayı hedefleyen Grup, su fraksiyon teknolojisi öncüsü İsviçre merkezli Gjosa’yı satın almak için de anlaşma imzaladı.