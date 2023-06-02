Süreyya Ciliv, Kuika’yı Avrupa’ya açıyor

Bu platformların, 2025 yılında 47 milyar dolarlık pazar oluşturması bekleniyor. Low Code platformu geliştiren şirketlerden biri de Kuika.

Bir dönem Turkcell’in CEO’luğunu yürüten Süreyya Ciliv’in kurduğu Kuika, hem Amerika hem de Avrupa pazarında önemli projelere imza atıyor. Geliştirdikleri Low-code platformunun şirketler açısından avantajlarını dile getiren Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, “Kuika Low-code platformuyla, ihtiyaç duydukları yazılımları, bugüne nazaran 10 kat hızla geliştirebilecekler” diyor.

İzmir'de Ege Teknopark'ta ve İstanbul'da ofisi bulunan yerli yazılım şirketinin yurtdışına açmak için önemli bir adım attıklarını dile getiren Ciliv, “ABD’de bir ofisimizi kurmuştuk. Şu anda Avrupa’da önemli bir yapılanma sürecine giriyoruz. Fransa’nın başkenti Paris’te bir şirket kurduk ve ofisimizi açtık. Ofisi açmadan önemli projeler almaya başladık. Easy Mobility adlı Airbnb'nin araç modeli yani araç paylaşım girişiminin teknoloji altyapını tamamen Kuika Yazılım geliştirdi.

Yine bir başka Fransız girişimi olan spor konulu sosyal medya uygulaması Moovo’nun altyapısı yine bizden. Gringhub adı verilen elektrikli araç lojistiği sisteminde yine Kuika Yazılım imzası var. Bu geliştirmelerin ardından ofisi kurmaya karar vermiştik. Paris ofisimizde 10 kişi çalışacak ve Fransa öncelikli olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki start-up girişimlerine destekte bulunacak” dedi.

“Girişimcilik ekosistemine önemli destek sunuluyor”

Üniversitelerin müfredatlarında ve akademilerde sertifika programlarında yapay zeka tabanlı yazılım derslerinin olması gerektiğini önemle vurgulayan Süreyya Ciliv, “Düşük kodlu ve kodsuz yazılımların, üniversitelerin eğitim müfredatlarına girip, ders olarak görülmesi, genç girişimcilere, şirketlere, iş süreçlerinde standartizasyon ve rekabet üstünlüğü sağlayacaktır” dedi.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un girişimcilere büyük verdiğini dile getiren Ciliv, “Hükümet, bu girişimcilik ekosistemin Avrupa'nın merkezi olma konusundaki kararlılığı ile girişimcilere çılgın teşvikler veriyor. Start-up başına yaklaşık ortalama 200 bin euro teşvik sunuluyor” diye konuştu. Süreyya Ciliv “Yazılım geliştirme süreçleri uzun ve pahalı, diğer yandan yazılımcı sayısı yetersiz.

Yazılım geliştirmedeki uzun süreçler, tekrarlanan çabalar, kaynak israfı ve müşterilerde kullanılmayan yazılımlara neden oluyor. Bu platformla şirketlerde, bir departmanı kod yazabilir hale getiriliyor. Bu yazılım platformu, iş süreçlerine entegre edilince şirket yöneticileri bilgi işlem departmanlarını daha katma değerli işlere yönlendirebiliyor. Ağırlıklı olarak sanayi şirketlerinde mevcut kadrolara yazılım yetkinliği sağlıyor, start-up’ları, yazılım çözümlerimizle destekliyoruz” dedi.