Sürücülerin davranışlarını inceliyor: Otokoç, iUGO’ya ortak oldu

Kerim ÜLKER

Sürücü davranışlarını inceleyen Türk şirketi iUGO’ya Koç Holding iştiraklerinden Otokoç ortak oldu. Sürüş verilerini analiz ederek kaza oranını düşüren, yakıt tüketimini azaltan iUGO platformu için Otokoç, ortaklık kararı aldı.

Sermaye artırımı yoluyla yapılan hisse alımı resmi kurumlar tarafından onaylandı. ODTÜ’yü dereceyle bitirmiş Evren, Evrim, ve Engin Özatay kardeşler tarafından kurulan iUGO Teknoloji, 2017 yılında Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcılarından 4.5 milyon dolar şirket değerlemesi ile 400 bin dolar melek yatırım almıştı.

Dev şirketlerle çalışıyor

2015 yılında kurulan iUGO Teknoloji, aralarında dünyaca ünlü şirketlerin de bulunduğu dev markalarla çalışıyor. iUGO Teknoloji’nin işbirliği yaptığı firmalar arasında ilaç devleri Sanofi, Lilly, GlaxoSmithKlein, enerji devleri Shell, BP gibi şirketlerin yanı sıra Unilever, Akçansa, Getir, Algida, KoçDigital, Otokoç, Kyocera, Eczacıbaşı, Castrol gibi şirketler de bulunuyor.