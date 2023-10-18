Sütaş emisyon yoğunluğunda yüzde 10 düşüş sağladı

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Gıda sektörü olarak artan dünya nüfusunun sağlıklı gıdaya erişimini sağlama sorumluluğumuz var” dedi.

Yılmaz, Sütaş’ın kuruluşunun 50’inci yılını kutlayacağı 2025 yılı hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ve 2022 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İklim değişikliği ile mücadele ve karbon yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Yılmaz,"Çalışmalarımızla sera gazı emisyonlarında bir önceki yıla göre yüzde 7’lik, emisyonyoğunluğumuzda da yüzde 10 oranında düşüş sağladık.

İklim etkimizi azaltmadaki en önemli araç, çiftliklerimizin gübreleri ve tesislerimizin tüm organik atıklarını işleyerek elektrik, buhar ve sıcak su elde ettiğimiz biyogaz tesislerimiz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımlarla 4 entegre tesiste elektrik üretim kapasitemizi 18,1 MWh’ye, termal enerji kapasitelerimizi de 18 MWh’ye çıkardık" diye konuştu.