Swarovski Kristalleri’nde 2023 geliri 1.8 milyar euro

1895’te Avusturya’da kurulan bir şirket olan Swarovski, dünyanın en iyi kristallerini, Swarovski elmasları ve zirkonlarını, mücevher ve aksesuarların yanı sıra ev dekorasyon parçalarını, otomotiv sektörü için kristallerini, tasarım ve üretim süreçleri sonrasında satışa sunan önemli bir marka.

Swarovski Kristalleri, 31 Aralık 2023'te tamamlanan yıl sonu faaliyet sonuçlarına göre, 2023 yılında önceki yıla göre sağlam ve geniş tabanlı bir büyüme göstererek gelirini %4 artırarak 1,832 milyon Avro'ya ulaştı.

Şirketin CEO'su, başarılarını değerlendirirken, müşteri odaklı yaklaşımlarının ve ürün kalitesine verdiği önemin önemli faktörler olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Ar-Ge çalışmalarına ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yapılan yatırımların da bu büyümede etkili olduğunu belirtti. Swarovski'nin 2023 yılında elde ettiği bu başarılar, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini de gösteriyor.

Lüks tüketim pazarında, yıl bazında +%10'luk büyümeye dayanarak, pazar büyümesinin çok üzerinde bir performans sergiledi. Marka, değişken jeopolitik ve makroekonomik ortamda başarılı bir şekilde ilerledi. Olumsuz döviz koşullarına rağmen 2019’dan beri ilk defa bu yıl FVÖK maliyetleri pozitife döndü. 2023 yılının güçlü geçen dördüncü çeyreği, %9'luk satış artışı ve FVÖK'ün 2018'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıyla 2023'teki genel performansın yükselmesini sağladı.

2023 faaliyet raporu sonuçları, Swarovski’nin ikonik mirasını günümüz çağdaş ruhuyla yeniden yapılandırmaya yönelik stratejisinin ve sürmekte olan iş modelinin doğruluğunu teyit ediyor.

Swarovski’nin CEO’su Alexis Nasard 2023 Faaliyet Raporu sonucu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Elde edilen güçlü sonuçlar, LUXignite stratejisinin geçerliliğini, ikonik markamızın kalıcı gücünü ve benzersiz bilgi birikimini bir kez daha doğruluyor. SWAROVSKI çalışanlarına ve dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarına tutkuları ve bağlılıkları için, yönetim kuruluna ve hissedarlarına ise kararlı destekleri için minnettarım" dedi ve 2024’teki hedeflerini ise şu şekilde dile getirdi: "2024 yılındaki odak noktamız, başlıca stratejimizin disiplinli bir şekilde uygulanması olacaktır. Ürün koleksiyonlarımızda ve iletişimimizde üstün yaratıcılığa sürekli odaklanmaya devam ederken, perakende ağımıza daha fazla yatırım yapmaya başlayacağız.”

2023’te geniş çaplı organik büyüme

- Tüm kategorilerde: perakende satışlarda %4’lük artış, B2B kristallerinde %5’lik artış;

- Mücevher başta olmak üzere, tüm ana kategorilerde %6’lık artış;

- Başta gelen 10 markette kaydedilen büyüme ve önemli şehirlerde %13’lük artış;

- Swarovski.com ile çevrimdışı %5’lik, çevrimiçi %4’lük artışla birlikte çok kanallı büyümede %11’lik oranda artış;

- Mağazalardaki karlılık oranında %36 oranında güçlü bir büyüme görülüyor.

Şirket, olumsuz döviz koşullarından kaynaklanan etkiye rağmen, maliyetleri yeniden yapılandırmadan önce olumlu bir FVÖK elde etmeyi başarıp, buna paralel olarak net borç değerlerinde önemli bir iyileşme kaydediyor. Bu iyileşme, gelişmiş faaliyet kaldıracının yanı sıra artan nakit akışı ile mümkün oluyor. Swarovski’nin kreatif direktörü Giovanna Engelbert’ün liderliğinde yürütülen mücevher ve ev koleksiyonunun iletişim kampanyalarının ve perakende deneyiminin geliştirilmesiyle marka, pozisyonunu koruyor. 2023 yılında, New York ve Seul’de açılan yeni mağazalarla, SKIMS ile yapılan iş birliği koleksiyonu ve markanın lisanslı partneri EssilorLuxottica ile gerçekleştirilen iş birliğiyle hazırlanan gözlük koleksiyonuyla beraber, 128 yıllık tarihinde yeni adımlar atılarak, markanın erişimi artıyor. Viyana’dan Şangay’a uzanan Masters of Light sergisi ile markanın mücevher üzerindeki uzmanlığı ve zengin mirası sergileniyor. Ürün tarafında ise, ikonik Millenia koleksiyonunun devam ettirilmesi ve

Swarovski Created Diamonds’ın altında, evrenin doğuşundan esinlenen yeni Galaxy koleksiyonunun piyasaya sürülmesi ile markanın laboratuvar üretimi elmaslara olan bağlılığı ortaya koyuyor. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda marka, Millenial ve Gen Z tüketicilerin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Swarovski’nin 2024 yılında hedefleri arasında, LUXignite dönüşüm yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak kârlı büyümeyi sürdürmek, aynı zamanda markayı ve alışveriş deneyimini geliştirmeye ve mali disiplini korumaya devam etmek bulunuyor.