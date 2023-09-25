Syntonym, sentetik veri yazılımını yurtdışına açacak

Özlem SARSIN

Kameraların olduğu her alanı kendilerine hedef kitle gören yapay zeka girişimi Syntonym, yapay zekayı kullanarak gerçek kişilere karşılık gelmeyen ancak yine de orijinal girdiyle istatistiksel benzerlik taşıyan yeni yüz görüntüleri üretiyor. Şirket, insanların kendilerini rahatsız hissettikleri ortamlarda mahremiyeti korumak için, yüzlerini karşı tarafa haber vererek anonim hale getirdikleri bir yapı oluşturmaya da başladı. Syntonym, yakın zamanda yurtdışına da açılmaya hazırlanıyor.

"Biometric verileri koruma altına alıyoruz"

Sentetik Anonimleştirme hizmetleri üreten Syntonym’nin Kurucusu Batuhan Özcan, “Bundan 5 yıl önce Avrupa’da KVKK benzeri veri toplama işlemi regülasyonu ortaya çıktıktan sonra mühendislere verileri toplama yasağı getirilmişti.

Biz de veriyi kişisellikten çıkaralım, teknoloji gelişsin istedik. Tamamen fikir buradan çıktı” dedi. Özcan, Türkiye’nin de teknolojinin en ilerisinde iş yapabildiğini dünyaya göstermek istediklerini söyledi. Yapay zekanın bir formu olan Generative AI’teki ilk Türk şirketi olduklarını vurgulayan Özcan, yurtdışına açılmayı hedeflediklerini de belirtti.

"Sentetik yüzler" oluşturarak, gerçek kişilere karşılık gelmeyen ancak yine de orijinal girdiyle istatistiksel benzerlik taşıyan yeni yüz görüntüleri üretmek için üretken yapay zekayı kullandıklarını belirten Özcan, “İnsan yüzlerini hiç var olmamış yüzlere dönüştürüyoruz. İnsanların kişisel verileri ve biometric verilerini koruma altına alıyoruz.

Temel hedefimiz devletin güvenlik için kaydettiği görüntülerden ziyade özel şirketlerin kameraları ile bizleri kaydetmesini engellemek” diye konuştu. Özel şirketlerin insan verilerinden bir anlam çıkarmaya çalıştığını belirten Batuhan Özcan, “Bu da belki inovasyonun dünyada devam etmesi için çok önemli. Biz de veriyi anonim hale getirerek şirketlerin veriyi toplayabilmesini ve işleyebilmesini mümkün kılıyoruz. Şirketlere kişisel verileri kullanırken cezalarla karşılaşmamaları için lisanslaştırma hizmeti veriyoruz“ ifadelerini kullandı.

Kameraların olduğu her alanın kendileri için hedef kitle olduğuna değinen Özcan, “Syntonym'in mobilite endüstrisine değer katabileceği bir diğer alan ise otonom araçların geliştirilmesi ve test edilmesidir. Şirket, bu video verilerinin de gerçek zamanlı anonimleştirilmesini sağlayarak geliştiricilerin, çekimde yakalanan kişilerin mahremiyetini korurken otonom araçlarını geliştirmeye devam etmelerine olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.

“Mahremiyeti koruyoruz”

Öte yandan insanların kendilerini rahatsız hissettikleri ortamlarda, yüzlerini karşı tarafa haber vererek anonim hale getirdikleri bir yapı oluşturmaya da başladıklarını belirten Özcan, “Bu çalışma da ilk defa Syntonym tarafından geliştirildi. Burada kötü amaçlı kullanım oluşmaması bizim için çok önemli. Bu yüzler çok gerçekçi olduğu için biometrik veri güvenliği için sentetik olarak oluşturulduğunu gösteren işaretler koyuyoruz ki bu sayede sadece iyi amaçlar için kullanılsın” diye konuştu.