Systemair HSK yeni fabrikası ile ihracatını ikiye katlayacak

14 Kasım 2018

Systemair HSK’nın Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen yeni fabrikası, İsveçli Systemair grubunun son iki yıl içinde dünya genelindeki en büyük yatırımı oldu. 15 milyon euro yatırım değerine sahip yeni fabrika, Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası. Bu yatırımla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan ilk iklimlendirme firması olan Systemair HSK, yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdı. 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Systemair HSK, yeni fabrikası ile 5 yıl içinde ihracat oranını yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkararak ikiye katlamayı hedefliyor.

Türkiye’de 2000 yılından bu yana satış ofisleri bulunan İsveç merkezli Systemair, 2012 yılında Türk iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından HSK ile birleşti ve bu tarihten itibaren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam ediyor. Türkiye’ye büyük hedeflerle gelen Systemair, üretim ve istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi amaçlıyor. Bu çerçevede Dilovası’nda konumlanan yeni fabrikanın Systemair’in dünya genelindeki 13. klima santrali fabrikası olduğunu belirten Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, bu üretim tesisinin grubun son iki yıl içinde gerçekleştirdiği en büyük yatırım olduğunun altını çizdi. Özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırılan yeni fabrikanın, markanın bölgesel güç olma hedefine ulaşmak konusunda stratejik bir rol üstleneceğini ifade eden Eroğlu, bu yatırımla Türki Cumhuriyetlere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

EBRD’den fon kullanan ilk iklimlendirme firması

Hadımköy’de konumlanan mevcut fabrika kapasitelerini 2.5 katına çıkararak en üst düzeyde teknolojik yatırımlarla Dilovası fabrikalarını hayata geçirdiklerini açıklayan Ayça Eroğlu, “15 milyon Euro yatırım değerine sahip fabrikamızı yüzde 30 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonu, yüzde 70 kendi öz sermayemizle inşa ettik. Bu yatırımla EBRD ilk kez iklimlendirme sektöründe bir firmaya fon sağlamış oldu” diye konuştu.

Doğu ile batı arasında köprü kuracak

Systemair HSK’nın klima santralleri sektöründe son 5 yıldır Türkiye pazar lideri olduğunu belirten Ayça Eroğlu, aynı zamanda 2011’den bu yana klima santrali ihracatında ilk 3 firmadan biri olduklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; “Systemair’in toplam grup cirosu içinde yüzde 5’lik bir paya, 4 bölge müdürlüğüne ve 340 çalışana sahibiz. 25’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni fabrikamızla iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacağız.”

2023 hedefleri büyük

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracatının 4 milyar dolardan 13 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini açıklayan Ayça Eroğlu; “Biz de Systemair HSK olarak 5 yılda ihracat oranımızı yüzde 30’dan yüzde 60’a yükselterek klima santrali pazarındaki ülke liderliğimizi bölge liderliğine taşımayı ve Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi amaçlıyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda fabrikamızı yeni bir başlangıç olarak görüyoruz” dedi.

Endüstri 4.0’a uyumlu fabrikada yüksek verimli üretim

Yeni fabrikanın lojistik açısından çok avantajlı bir lokasyon olan Kocaeli’nde, Dilovası Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde konumlandığını, 28 bin metrekare büyüklüğe ve yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Eroğlu; “Fabrikamızda Endüstri 4.0’a uyumlu üretim teknolojilerinin kullanılması sayesinde hata riskini minimize ederek yüksek verimli üretim gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de dijital dönüşümün öncü tesislerinden biri olan fabrikamız, hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş ürünler üretmemize imkan tanıyacak. Ayrıca operasyonel verimliliğimizi ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretme kapasitemizi de artıracak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikalı klima santrali fabrikası

Fabrikanın üretimden geri dönüşüme kadar her aşamada çevreci bir üretim tesisi olarak planlandığını vurgulayan Eroğlu, şu bilgileri paylaştı; “Yüksek verimli Systemair iklimlendirme ürünlerinin kullanıldığı tesisimizde; yağmur suyunun toplanması, su ve enerji tasarruflu ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak uygulamalarını hayata geçirdik. Üretim giderlerimizi en aza indirgeyecek teknolojik yatırımlar yaptık. Örneğin, aydınlatmalarımızı ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen otomasyonlu LED aydınlatmalar olarak seçtik. Binamızın enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın kapılarında ısınmış ve soğumuş havanın çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve kendi markamız olan hava perdelerini kullandık. Bina yönetim sistemi ile tüm bu mekanik uygulamaları kontrol edebilecek altyapıyı kurduk. Bu sayede Türkiye’de “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold sertifikasyonunu almayı başaran ilk klima santrali fabrikası olduk.”

Ar-Ge merkezi bulunan 18 ülkeden biri Türkiye

Systemair’ın Ar-Ge merkezi bulunan 18 ülkeden birinin Türkiye olduğunu açıklayan Eroğlu, “Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda fabrikamızda yeni nesil klima santrallerine ek olarak havalandırma alanında çok sayıda yeni ürün üretmeye başladık. Fabrikamızdaki Ar-Ge merkezinde çalışan mühendislerimiz yerel projelerde görev almanın yanı sıra global projelere de destek veriyor. Türkiye’de Systemair HSK’nın eski Ar-Ge Müdürü olan bir Türk mühendis, bugün İsveç’te Systemair’in genel merkezinden yürütülen önemli bir Ar-Ge projesinin başında görev alıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.