Systemair Türkiye, satın almak için şirket bakıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

İklimlendirme sektöründe klima santrali üretiminde önde gelen şirketlerinden olan Systemair Türkiye, iç pazarda ve ihracatta büyümesini sürdürüyor. Her yıl euro bazında ortalama yüzde 15 büyüme grafiği çizdiklerini kaydeden Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, yeni dönemde hayata geçirecekleri projelere yönelik satın almak için şirket baktıklarını bildirdi.

Bu yılın sonu itibarıyla büyümelerinin geçen seneye göre ikiye katlanmasını beklediklerini aktaran Eroğlu, mali yıllarının mayıs ayında başladığını ve nisanda bittiğini ifade etti. İlk 6 aylarını kapattıklarını ve bir önceki yıla göre TL bazında yaklaşık yüzde 30 üzerinde büyüme gösterdikleri bilgisini veren Eroğlu, üretimlerinin yüzde 45’ini direkt ve endirekt olarak ihraç ettiklerini kaydetti.

Kapasite kullanım oranı yüzde 85

Kocaeli Dilovası’nda Makine OSB’de 2018 yılında yaptıkları fabrika yatırımlarının 28 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ifade eden Eroğlu, kapasite kullanım oranlarının ise yüzde 85 olduğunu belirtti.

Cirolarının yüzde 70’ini kendi fabrikalarından yaptıklarına dikkat çeken Eroğlu, “Systemair Türkiye’nin, Systemair AB'nin ilk dört fabrikasının içinde bulunuyor. Üretim portföyümüzde klima santralleri, konut havalandırma sistemleri, hava dağıtım ürünleri ve fanlar grubu altında kullanım alanına göre farklı ürünlerimiz yer alıyor.

Systemair Türkiye’nin Systemair globalin cirosu içindeki payı yaklaşık yüzde 5 – 6. Diğer taraftan, Türkiye’de bulunan fabrikamız veri merkezinin merkezi konumunda. Mühendisliğimiz, dizaynımız yerli ve Ar-Ge merkezimiz 2017’den beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı.

Veri merkezlerinin malzemelerini, araştırmadan performansına kadar mükemmeliyet merkezimizde geliştiriyoruz. Merkezimiz hem laboratuvarı hem yazılımı ve hem de ürünleriyle stratejik bir öneme sahip” dedi. Systemair’in dünyada da yüzde 15 civarında büyüme gösterdiğine değinen Eroğlu, şu anda büyük şirketler grubunda olan bir firma konumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye’deki fabrikalarında klima santrallerinin sac aksamlarının el değmeden üretildiğine dikkat çeken Eroğlu, bütün mühendisliğin bu detayda olduğunu söyledi. Makine hatlarında bin 200 metrekarelik alanda dilimleme, kesim ve bükme gibi işlemlerini yaptıklarını duyuran Eroğlu, rulo saçtan, otomatik panel işleme tesislerinin olduğunu aktardı.

Ürünlerinin AVM ve havalimanı gibi birçok alanda kullanıldığını belirten Eroğlu, İstanbul Havalimanı'nda 600’den fazla klima santrali ve 7 binden fazla ünitelerinin yer aldığını dile getirdi. Endüstriyel tesislerde mühendislik konularında da tercih edildiklerine vurgu yapan Eroğlu, “Systemair’in 28 tane fabrikası var, bunların 14 tanesi de bizim nezdimizde cihaz üretiyor. Hollanda, Danimarka, Litvanya ve İsveç ve Almanya'da fabrikalarımız var.

Macaristan’da bir elektrikli otomotiv fabrikası Avrupa'da olmasına rağmen Türkiye'den malzemeyi alıyor. Bir elektrikli otomotiv üretim fabrikası direkt olarak Türkiye'deki fabrikamızdan alıyor. Bizi tercih etmesinin nedeni ise o prosesin içinde boyahane prosesi, bant prosesi ve nem alma prosesi tarafı var.

Biz o prosesleri iyi biliyoruz ve otomotiv prosesi tarafına doğru yuvarlanıyoruz. Çünkü bu zamana kadar hem savunma sanayi tarafında hem elektrikli otomotiv tarafında hem de yeme içme tarafında işler yaptık. O yüzden bu prosesleri çok iyi bildiğimizden firmalar bizi tercih ediyor” dedi.

25 ülkeye ihracat yapıyor

Systemair Türkiye olarak 25 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Ayça Eroğlu, ihracatlarında Türk cumhuriyetlerin ilk sırada olduğunu belirtti. Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Pakistan, Ortadoğu, Avustralya ve Meksika'ya ihracat yaptıklarını söyleyen Eroğlu, “Özel mutfaklar için tasarladığımız ürünlerimizi Meksika'ya çok ciddi ihracat yapıyoruz.

Avrupa tarafında ise daha çok Fransa, İngiltere, İrlanda, Almanya ve İzlanda’ya veri merkezi ve hijyen cihazlarımız gidiyor. Ortadoğu'daki ülkelere ve Türk cumhuriyetlerine bütün cihazlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.