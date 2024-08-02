TAAC Havacılık Teknolojileri ve Emerson'dan yeni iş birliği

Emerson ile imzaladıkları ve global ölçekte dünyanın dört bir yanında teknoloji seviyesi en yüksek kompleks test sistemlerinin birlikte geliştirilmesi amacıyla yapılan protokol hakkında bilgi veren TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis ATA “Emerson’un Test ve Ölçüm İş Birimi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği protokolü hem KAAN hem de Hürjet için Iron Bird (Demir Kuş) test sistemini geliştirerek ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kritik ve karmaşık test sistemlerinden birini ortaya koymayı başarmış TAAC mühendisliğinin sadece Türkiye’de değil global ölçekte de adından söz ettirmesine imkan tanıyacak” dedi.

Global pazarda güçlü konum

NI’ın, Savunma ve Hükümet İş Birimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Reggie Rector ise, “TAAC ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü, güçlerimizi birleştirerek geliştirmeyi hedeflediğimiz kompleks test sistemlerinde daha ileri seviyede projeler üretmemize imkan sağlayacak. Bu iş birliğinin her iki şirkete de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Emerson'un merkezi Teksas Austin'de bulunan ve dünyanın alanında önde gelen markalarından biri olan NI'ın çözümleri; interaktif veri toplama ve izleme, test, analiz, görselleştirme, döngüde donanım test geliştirme gibi geniş bir kabiliyet seti ile sadece havacılık sektöründe değil birçok sektörde en kritik ve en karmaşık test sistemlerinin kalbini oluşturuyor. Gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile TAAC ve NI markalarının; havacılık, savunma ve test sistemleri alanlarında birçok yenilikçi projede beraber rol alarak global pazarda daha güçlü bir konum elde etmesi bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanında Türk mühendisliğinin imzası olacak

Global alandaki etkilerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Enis Ata, “Özellikle savunma ve havacılık alanında, Türk mühendisliğinin göz bebeği olan birçok projenin hayata geçirilmesinde NI Test ve Ölçüm ürünleri ve yüksek performanslı çözümlerinin rolü var. Bu iş birliği ile bu alanda zorlu gereksinimlerin karşılanması ve en ideal test stratejilerinin hayata geçirilmesi amacıyla dünyanın dört bir yanında geliştirilen benzer sistemlerde de Türk mühendisliğinin imzası olacak. Bu vesileyle Emerson ekibine de ülkemizin genç, dinamik ve çalışkan insan kaynağına duydukları güven için ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.