TAB Gıda’ya yeni atama

Türkiye’nin lider restoran operatörü TAB Gıda’nın pazarlama operasyonlarını Caner Alpaslan yönetecek. Ocak 2023 tarihi itibarıyla TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CMO) görevine getirilen Caner Alpaslan, Şubat 2020 tarihinden bu yana şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

TAB Gıda’nın yürüttüğü ödüllü birçok kampanyaya öncülük eden Caner Alpaslan, aynı zamanda ticari pazarlama, ulusal promosyonlar, marka ve sponsorluk yönetimi gibi pek çok alanda tüketici, müşteri deneyimi ve pazarlama faaliyetlerinin gelişimine katkılar sundu. Caner Alpaslan, yeni görevinde şirketin 360 derece pazarlama faaliyetlerinin tamamına liderlik edecek.

Caner Alpaslan kimdir?

Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Caner Alpaslan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine FedEx’te satış uzmanı olarak başlayan ve on yıla yakın bir süre Coca-Cola İçecek’in Pazarlama Departmanında farklı roller üstlenen Alpaslan, Şubat 2020 tarihinden itibaren, Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro®, Usta Dönerci®, Usta Pideci® ve son olarak Subway® olmak üzere, 7 markayı bünyesinde bulunduran hızlı servis restoran zinciri lideri TAB Gıda’nın Pazarlama Direktörlüğünü yürüttü. Alpaslan, Ocak 2023 itibarıyla görevine TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak devam edecek.