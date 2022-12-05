TAÇ “Süper Marka” seçildi

Zorlu Tekstil Grubu'nun ev tekstilindeki en güçlü markalarından biri olan ve inovatif ürünleriyle dikkat çeken TAÇ markası, dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands’ın 2022 araştırmasında “Türkiye’nin Süper Marklarından biri” olarak seçildi.

Superbrands Türkiye ofisinin Nielsen işbirliğinde yürüttüğü ve 2006 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile belirlediği “Türkiye’nin Süper Markaları” araştırmasının sonuçlarına göre; ev tekstili sektöründeki yenilikçi ürünleriyle milyonlarca eve giren TAÇ, “Türkiye’nin Süper Markaları”ndan biri seçilerek başarısını bir kez daha taçlandırdı.

“Türkiye’nin Süper Markası seçilmek bizim için büyük mutluluk”

Dünyanın en önemli marka ölçümleme programı Superbrands’in yaptığı araştırmayla Türkiye’nin Süper Markalarından biri seçilmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Zorluteks İcra Kurulu Üyesi Fatih Dereköylü; “Elde ettiğimiz bu başarı tesadüf değil, Türkiye’nin köklü tekstil şirketlerinden biri olarak her zaman ülkemize ve insanımıza değer katacak işler yapmaya, kendimizi geliştirmeye ve dünya trendlerini takip ederek müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklandık. Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 strateji doğrultusunda, teknolojik yeniliklerden beslenerek ve sürdürülebilirlik odaklı projelerimizle her zaman sektöre rol model olduk. Aynı zamanda doğa ve insandan ilham alarak tasarladığımız çalışmalarımızla, tekstil sektörünün çevre ve topluma değer yaratacak şekilde dönüşümüne liderlik ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların tüketiciler tarafından bu şekilde takdir edilmesi ve bize güven duymaları bizim için en büyük mutluluk. Bundan sonra da işimizi daha büyük bir aşkla yaparak, insanların hayatına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.