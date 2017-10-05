Tahincioğlu gayrimenkulden 4 milyar lira bekliyor

05 Ekim 2017

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, konut, ofis ve cadde mağazalarından oluşan Nidapark Bomonti'nin lansman toplantısında şirketin projelerine ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Tahincioğlu, "Bu projede kendi arsa stokumuzdaki bir arsa ile ilerliyoruz. Arsamızın üçte bir büyüklüğündeki komşu arsa ile birleştirdik. Toplam yatırım değerimiz yaklaşık 250 milyon dolar civarında" dedi ve ekledi: "Çok hızlı bir satış yakalayacağımızı düşünüyoruz. Projedeki 599 konuttan 151'i ön taleple satılmış vaziyette. Bu lansmanı bekleyen de önemli bir talep var"

Toplantıda verilen bilgiye göre; 599 konut, 60 ofis ve 18 cadde mağazasından oluşan projede konutların metrekare fiyatı 8 bin 300 ila 17 bin lira arasında değişiyor.

Yıl sonuna kadar iki proje lansmanına daha çıkacaklarını belirten Tahincioğlu, "İstinye projemizde ve Kağıthane'deki butik projemizde yılsonuna kadar lansmana çıkmak istiyoruz. 2018'de de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeni proje lansmanları olacak. Ofis, konut, karma kullanımlı projelere odaklanarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tahincioğlu, "2018-2020'de devam eden projelerimizden her yıl ortalama 3.5-4 milyar lira ciro bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz her yıl 1 milyar dolar civarında ürün satabilmek" şeklinde konuştu.

Gayrimenkul geliştiricilerin sermaye piyasası araçlarını yeterince kullanmadığına dikkat çeken Tahincioğlu, bu doğrultuda önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırım fonları ile daha sıkı bir çalışma içinde olacaklarını söyledi.

Tahincioğlu, "Gayrimenkul yatırım fonları ile yakın çalışmaktayız. Gayrimenkul yatırım fonları projelerimize yatırım yapıyor. Daha yeni 320 milyon liralık satış yaptık. Ondan önce de birkaç satışımız olmuştu. Yakında duyuracağımız küçük çaplı bir satış var. Önümüzdeki dönemde bunları artırarak gitmek istiyoruz. Gayrimenkul yatırım fonları ile daha sık çalışmalarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Tahincioğlu'nun İstinye, Kağıthane, Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy, Beykoz ve Yenisahra'da planlama aşamasında projeleri bulunuyor.

Kaynak: Reuters