TAI'den yerlileşme hamlesi

12 Mayıs 2018

Savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye'nin yurt dışı bağımlılığını azaltmak için bir dizi özgün proje yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) kapsamlı bir yerlileştirme çalışması için kolları sıvadı.

TAI bir süredir üzerinde çalıştığı Özgün Ürünlerinde Kullanılan ve Öncelikli Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu'nu tamamladı.

Atak helikopteri, Anka İnsansız Hava Aracı, Hürkuş Temel Başlangıç ve Eğitim Uçağı gibi başarılı platformları geliştirerek kullanıma sunan TAI, gelecek dönemde yürüttüğü çalışmalara Milli Muharip Uçak, Hürjet, T625 helikopteri, Small-GEO haberleşme uyduları, yeni nesil askeri ve sivil maksatlı helikopter platformları gibi özgün ürünleri dahil edecek.

TAI, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak ülke savunmasına en üst düzeyde katkı sağlayabilmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Son dönemde özgün ürünlerde yer alan kısıtlayıcı düzenlemelere tabi ve yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yerlileştirilmesine özel önem veren TAI, bu amaçla söz konusu ürünlerin yurt içinde milli imkanlarla geliştirilip üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu konuda şirket içinde tüm birimlerin katılım sağladığı bir çalışma grubu oluşturan TAI, yürütülen çalışmalarda özgün ürünlerin ihtiyaçlarına yönelik öncelikli ürün, sistem, alt sistem, bileşen, malzeme ve prosesler belirlendi.

Öncelikli 14 teknoloji alanı

Çalışmalar kapsamında yurt içindeki firmalarla iş birliği içinde yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları sürdürülerek her bir ana kalem için ihtisas sahibi olacak şirketler oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda 63 farklı kurum/kuruluşla söz konusu ürünler için ilk aşama görüşmeleri yapıldı.

İtki sistemi, hidrolik pompalar, iniş takımları, hareketlendiriciler, silah sistemleri ve hassas döküm prosesleri gibi 14 farklı öncelikli teknoloji alanını içeren yerlileştirme faaliyetleri detaylandırılarak çalışmalar sürdürülüyor.

Ulusal destek mekanizmalarından da azami ölçüde yararlanılması hedeflenen bu süreçte, 6 farklı kalem için stratejik ürün desteği duyurusu yapıldı ve 10 farklı konu için de stratejik ürün başvurusuna yönelik hazırlıklar yürütülüyor.

Bunun yanında, uzmanlığı uygun değerlendirilen 5 farklı firmanın ilgili teşviklerden yararlanabilmesi için TAI desteğini sundu. Şirket bu yerlileştirme girişimiyle Türkiye'deki havacılık ve uzay ekosistemini olgunlaştırmayı, güçlü bir tedarik zincirine sahip küresel oyuncu olmayı hedefliyor.