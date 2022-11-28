Talcon, markaları ve teknolojiyi bir araya getiriyor

Blokzincir geliştirme, mobil uygulama ve kapsamlı web siteleri, artırılmış-sanal gerçeklik üzerine uzmanlaşmış Talcon Uluslararası Yazılım ve Bilişim Teknolojileri, gelişen teknolojilerle markalarına ve ürünlerine değer katmak isteyen işletmelere 360 derece mühendislik çözümleri sunarken, Metaverse üzerine çalışmalar da yapıyor. Yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’de Metaverse’in bütün yapı taşlarında projeler üretmeye ve yenilik getirmeye çalışan Talcon, Web3.0, blokzincir ve sanal gerçeklik üzerinde mevcut teknolojilerin sınırlarını zorlayan projeler üretiyor.

Deneyimli mühendis ekibiyle yeni kurulan şirketlere, yüksek teknoloji şirketlerine, dijital ajanslara ve kurumsal müşterilere uygulama geliştirme hizmetleri de sunan Talcon, blokzinciri paketleriyle, blokzinciri ağlarında uygulama geliştirmeyi ve DeFi, DAO, NFT'ler ve Metaverse evrenine girmeyi kolaylaştırıyor. Talcon’un ana çalışma konusu olan Metaverse, birden fazla sanal dünyayı bir araya getiren kalıcı, çevrimiçi ve 3D bir dünya konsepti sunuyor.

Talcon CEO’su Burak Ustaoğlu, 2030’lu yılların en önemli sektörlerinden biri olan Metaverse’de erkenden yerlerini almayı planlayarak Talcon’u kurduklarını belirterek, “Metaverse ile rutinlerimizi, ilgi alanlarımızı ve sevdiğimiz her şeyi dijital dünyaya kaydırıyoruz. Bu durum ilişkilerimizi farklı ortamlarda geliştiriyor, birçok faaliyette bulunabiliyoruz. Sanal ortamlarda arkadaşlarımızla bir araya geliyor, iş görüşmeleri gerçekleştirebiliyor hatta sanal evler bile inşa edebiliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun her türlü faaliyetlere katılım sağlayabiliyor hatta araba bile kullanabiliyoruz. Aynı zamanda AR ve VR destekli Metaverse ile sosyal medya, tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi gerçek zamanlı etkileşimler ve toplantılarla sürükleyici hâle gelecek platformlardan biri hâline gelecek. Seyahat, müze, konser derken pek çok etkinlik için evinizden çıkmadan sınırları geçmek; hatta zamanda geriye de gitmek mümkün olacak” şeklinde konuştu.

Mobilde arayüz ve işlem esnekliği açısından gelişmiş kullanıcı dostu olarak da dikkat çeken Talcon, Google Play ve App Store’da da fark yatan mobil uygulamalar sunuyor. Ayrıca, React Native ile platformlar arası uygulama geliştirme hizmetlerinden 360 derece AR destekli uygulamalara, ERC-20 tabanlı tokenler ve kripto para birimleri için tasarlanan mobil uygulamalardan blokzinciri projelerine kadar birçok uygulama da içeriyor.