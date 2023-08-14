Tapestry 8.5 milyar dolara Versace’nin çatı şirketini alıyor

Son yılların en büyük moda birleşmesi haftasonu açıklandı… Merkezi New York’ta olan çok uluslu Amerikan lüks moda holdingi Tapestry; Versace, Jimmy Choo ve Michael Kors’un sahibi olduğu Capri Holdings’i satın aldığını duyurdu.

Coach New York, Kate Spade New York ve Stuart Weitzman gibi üç büyük markanın sahibi olan Tapestry, bu satış için 2024’e kadar 8.5 milyar dolar ödeyecek. Şirketin sahibi Joanne Crevoiserat, “Anlaşma sayesinde yeni ve güçlü bir küresel lüks merkezi doğuyor. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki lüks müşterilerine ulaşacağız” dese de, satışı manşetlere taşıyan İngiliz basınına göre, bu basit bir moda birleşme haberi değil. Bunun arkasında bir ABDAB moda savaşı yatıyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, “Hedef, LVMH ve Kering gibi Avrupalı devlere karşı küresel bir Amerikan moda grubu yaratmak” diye satışı manşete taşıdı. BBC Televizyonu da olayı “Analistler, Avrupalı moda devleriyle rekabet edecek bir rakip oluşturacağını söylediler” diye yorumladı.

GlobalData’nın giyim analisti Louise Deglise-Favre, “LVMH ve Kering gibi Avrupa devleri kadar büyük olmasa da özellikle birinci sınıf moda alanında büyük bir Amerikan moda holdingi yaratıyorlar” derken, Tapestry’nin Avrupalılar kadar büyük olmaya oynayacağına dikkat çekti. LVMH ve Kering, lüks moda, deri ürünler ve mücevherat alanındaki en büyük isimlerden bazılarını kontrol eden Fransa merkezli lüks marka devleridir.

Kering, Gucci, Yves Saint Laurent ve Balenciaga gibi markaların sahibi. LVMH de Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior ve Marc Jacobs'un sahibidir. Versace, dünya çapında İtalyan lüksünün bir sembolü haline gelirken, Kate Spade ve Michael Kors gibi markalar, bazı tüketiciler için daha uygun fiyatlı olarak görülüyor ve daha küçük aksesuarların fiyatları genellikle yaklaşık 125 dolardan (3 bin 385 TL) başlıyor. Bu arada Versace, beş yılda ikinci kez satılmış oldu.

2018'de Michael Kors, markayı Versace ailesinden 2 milyar dolardan fazlasına satın aldı. Bu noktada Michael Kors, Versace'yi ve 2017'de satın aldığı ayakkabıcı Jimmy Choo'yu Capri Holdings adlı yeni bir şirketin bünyesine kattı. Temmuzda da Kering, Valentino’nun yüzde 30 hissesini Katarlı Mayhoola Grup’tan almıştı.