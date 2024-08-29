Tat Nişasta, lizin üretimiyle yine bir ilke imza atacak

Gıda, kimya, sağlık ve ziraat alanlarında faaliyet yürü­ten şirketlerle ülke ekono­misine değer kazandıran Tezcan­lar Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan Tat Nişasta Sanayi, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenle­diği Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda 38’inci sırada yer aldı. Sanayinin devleri liginde Adana’yı temsil eden sanayi kuruluşlarından olan Tat Nişasta’nın araştırmaya ko­nu olan dönemdeki üretimden net satış tutarı 2 milyar 771 milyon TL oldu.

“Üretilmeyenleri üretmek prensibiyle ilerlemeye devam”

Tat Nişasta Genel Müdürü Yu­nus Tezcan, 27 yıldır faaliyetlerini kesintisiz sürdüren şirketin “üre­tilmeyenleri üretmek” hedefiyle ilerlediğini, doğadan aldıkları gü­cü çalışları ve paydaşlarıyla birlik­te kaliteli ve inovatif ürünlere dö­nüştürdüklerini belirtti.

Adana Hacı Sabancı Organi­ze Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 121 bin metrekare arazi üzerinde ku­rulu tesislerde üretim yaptıkları­nı ve büyümeye devam ettiklerini kaydeden Yunus Tezcan, “Tat Ni­şasta olarak yıllık 125 bin ton ni­şasta, 60 bin ton şurup, 30 bin ton kristal fruktoz üretiyoruz. Tama­mı GDO’suz olan nişasta ve nişasta bazlı ürünlerimiz başta gıda sektö­rü olmak üzere tekstil, kâğıt, yem başta olmak üzere gibi birçok sek­törde kullanılıyor.” dedi.

“Küresel gıda devlerinin güvendiği tedarikçisiyiz”

Tat Nişasta’nın üretiminin yüz­de 60’ını 90’dan fazla ülkeye ihraç ettiğini, uluslararası arenada Co­ca-Cola, PepsiCo, Unilever, Dano­ne, Mondelez, Nestle, Ferrero, Dr. Oetker gibi lider gıda üreticileri­ne hammadde sağladıklarını be­lirten Yunus Tezcan, “Tat Nişasta olarak Türkiye’de ve dünyanın bir­çok noktasında tüketilen gıdaların hammadde tedarikçisi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İSO İkinci 500’de bu yıl da üst sıralarda Adana’yı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, üretim te­sislerimizde modernizasyon yatı­rımlarımızı devam ettirerek yeni niş ürünlerle büyümemizi ivme­lendirmek ve kısa zamanda İSO 500 listesine girmektir.” diye ko­nuştu.

“Günlük 500-700 ton mısır işleme kapasitesine sahibiz”

Tat Nişasta’nın dünya genelin­de kristal fruktoz ve modifiye ni­şastaları üretebilen az sayıda te­sisten biri olduğunu vurgulayan Yunus Tezcan, “Mısır işlemede günlük 500 ton ile 700 ton arasın­da değişken bir kapasitemiz var. Bu rakam 1.000 tona kadar çıka­biliyor.

Tat Nişasta olarak 24 fark­lı ürünümüzle sektörde yüzde 10 düzeyinde pazar payına sahibiz. Üretim tesislerimiz, yüksek kalite standartlarını, dünya çapında be­nimsenmiş ve kabul görmüş BRC ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği sertifikasyonlarıyla belgelendire­rek tüketicilere güvenilir ve kali­teli ürünler sunuyor. AR-GE tesisi yatırımımızı 2023 yılında tamam­ladık. Nişasta bazlı yeni ürünle­re yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken mevcut ürünlerimizin kullanım alanına göre çeşitlendi­rilmesi için de faaliyetlerimizi sür­dürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“25 milyon dolar yatırımla lizin üretimine başlıyoruz”

Tat Nişasta’nın 25 milyon do­larlık yeni yatırımla hayvancılık sektöründe katkı maddesi olarak kullanılan lizin üretimine ha­zırlandığını bildiren Yunus Tez­can, “Nişastadan üretilen lizin, yüksek protein özelliği nedeniy­le hayvan yemine katkı madde­si olarak ekleniyor. Özellikle kü­mes hayvanlarının beslenme­sinde yem maliyetini düşürmek, büyüme performansını artırmak ve et kalitesini yükseltmek için kullanılıyor.

Türkiye’ye tamamı yurtdışından ithal gelen özellik­le küçükbaş hayvan yem rasyo­larında kullanılan lizin protei­ninin ülkemizdeki ilk üreticisi olmak üzere çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yıllık 25 bin ton üretim kapasiteli lizin üretim tesisini 2025 yılında devreye al­mayı planlıyoruz. Bu yatırımı­mız ülkemize 30 milyon dolar­lık ek katkı sağlayacak. Stratejik öneme sahip bir ürünü ülkemiz­de üretir hale geleceğiz.” dedi.

“Pre-jelatinize nişasta üretim kapasitemizi üç kattan fazla artırıyoruz”

Tat Nişasta’nın diğer önemli yatırımlarına da değinen Yunus Tezcan, üç yıl önce Türkiye’de bir ilk olarak üretimine başla­dıkları prejelatinize nişasta üre­timinde kapasite artışına gittik­lerini, pastacılık ve bisküvi sek­törlerinde kullanılan, ürünlerin kırılmasını önleyen pre-jelati­nize nişasta üretim kapasitesini günlük 3 tondan 10 tona çıkar­mak için yatırım takviminin iş­lediğini söyledi.

Yunus Tezcan, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana Tezcanlar Yatırım’ın gen­lerinde yer alan inovasyon kül­türünden besleniyoruz. ‘Bizimle Her Şey Mümkün’ sloganımızı yenilikçi bakış açımızla harman­lıyor, sadece bir ürün değil müş­terilerimiz için çözüm, ülkemiz için değer üretmeyi hedefliyo­ruz. Bunu gerçekleştirmek adına da Ar-Ge ve teknoloji yatırımla­rına öncelik veriyoruz.

İnovatif yaklaşımımızla Tat Nişasta’nın ürün gamını sürekli geliştiriyor, Ar-Ge ve teknolojiyi sadece ve­rimliliği artıran bir unsur olarak görmüyoruz. Çalışmalarımız neti­cesinde, pre-jelatinize nişastayla ürün gamımızı zenginleştirdik. Bu üründe üretim kapasitemizi artır­maya yönelik sürekli yatırım anla­yışıyla ilerliyoruz.” diye konuştu.

“Kojenerasyon santrali ile buhar ve elektrik elde edeceğiz”

Tat Nişasta’nın verimliliğini ar­tırmaya yönelik yatırımlarına yenilerini eklediğini dile geti­ren Tat Nişasta Genel Müdürü Yunus Tezcan, şunları kaydet­ti: “Kojenerasyon santralimizi yakın zamanda devreye alaca­ğız. İhtiyaç duyduğumuz bu­harı elde ederken eş zamanlı olarak elektrik de üreteceğiz. Kardeş kuruluşumuz Tezkim ile birlikte biyogazdan elektrik üretmek için çalışmalarımız da var. Bu yatırımlar yüzde 15-20 oranında elektrik tüketiminde tasarruf sağlayacak.”