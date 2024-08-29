Tat Nişasta, lizin üretimiyle yine bir ilke imza atacak
Sanayinin devleri liginde Adana’yı temsil eden sanayi kuruluşlarından biri olan Tat Nişasta, yeni dönemde “üretilmeyeni üretme” prensibiyle ilerleyip, 25 milyon dolarlık yatırımla lizin üreterek, Türkiye gıda sektöründe bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
Gıda, kimya, sağlık ve ziraat alanlarında faaliyet yürüten şirketlerle ülke ekonomisine değer kazandıran Tezcanlar Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan Tat Nişasta Sanayi, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda 38’inci sırada yer aldı. Sanayinin devleri liginde Adana’yı temsil eden sanayi kuruluşlarından olan Tat Nişasta’nın araştırmaya konu olan dönemdeki üretimden net satış tutarı 2 milyar 771 milyon TL oldu.
“Üretilmeyenleri üretmek prensibiyle ilerlemeye devam”
Tat Nişasta Genel Müdürü Yunus Tezcan, 27 yıldır faaliyetlerini kesintisiz sürdüren şirketin “üretilmeyenleri üretmek” hedefiyle ilerlediğini, doğadan aldıkları gücü çalışları ve paydaşlarıyla birlikte kaliteli ve inovatif ürünlere dönüştürdüklerini belirtti.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 121 bin metrekare arazi üzerinde kurulu tesislerde üretim yaptıklarını ve büyümeye devam ettiklerini kaydeden Yunus Tezcan, “Tat Nişasta olarak yıllık 125 bin ton nişasta, 60 bin ton şurup, 30 bin ton kristal fruktoz üretiyoruz. Tamamı GDO’suz olan nişasta ve nişasta bazlı ürünlerimiz başta gıda sektörü olmak üzere tekstil, kâğıt, yem başta olmak üzere gibi birçok sektörde kullanılıyor.” dedi.
“Küresel gıda devlerinin güvendiği tedarikçisiyiz”
Tat Nişasta’nın üretiminin yüzde 60’ını 90’dan fazla ülkeye ihraç ettiğini, uluslararası arenada Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Danone, Mondelez, Nestle, Ferrero, Dr. Oetker gibi lider gıda üreticilerine hammadde sağladıklarını belirten Yunus Tezcan, “Tat Nişasta olarak Türkiye’de ve dünyanın birçok noktasında tüketilen gıdaların hammadde tedarikçisi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İSO İkinci 500’de bu yıl da üst sıralarda Adana’yı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, üretim tesislerimizde modernizasyon yatırımlarımızı devam ettirerek yeni niş ürünlerle büyümemizi ivmelendirmek ve kısa zamanda İSO 500 listesine girmektir.” diye konuştu.
“Günlük 500-700 ton mısır işleme kapasitesine sahibiz”
Tat Nişasta’nın dünya genelinde kristal fruktoz ve modifiye nişastaları üretebilen az sayıda tesisten biri olduğunu vurgulayan Yunus Tezcan, “Mısır işlemede günlük 500 ton ile 700 ton arasında değişken bir kapasitemiz var. Bu rakam 1.000 tona kadar çıkabiliyor.
Tat Nişasta olarak 24 farklı ürünümüzle sektörde yüzde 10 düzeyinde pazar payına sahibiz. Üretim tesislerimiz, yüksek kalite standartlarını, dünya çapında benimsenmiş ve kabul görmüş BRC ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği sertifikasyonlarıyla belgelendirerek tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürünler sunuyor. AR-GE tesisi yatırımımızı 2023 yılında tamamladık. Nişasta bazlı yeni ürünlere yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken mevcut ürünlerimizin kullanım alanına göre çeşitlendirilmesi için de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.
“25 milyon dolar yatırımla lizin üretimine başlıyoruz”
Tat Nişasta’nın 25 milyon dolarlık yeni yatırımla hayvancılık sektöründe katkı maddesi olarak kullanılan lizin üretimine hazırlandığını bildiren Yunus Tezcan, “Nişastadan üretilen lizin, yüksek protein özelliği nedeniyle hayvan yemine katkı maddesi olarak ekleniyor. Özellikle kümes hayvanlarının beslenmesinde yem maliyetini düşürmek, büyüme performansını artırmak ve et kalitesini yükseltmek için kullanılıyor.
Türkiye’ye tamamı yurtdışından ithal gelen özellikle küçükbaş hayvan yem rasyolarında kullanılan lizin proteininin ülkemizdeki ilk üreticisi olmak üzere çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yıllık 25 bin ton üretim kapasiteli lizin üretim tesisini 2025 yılında devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırımımız ülkemize 30 milyon dolarlık ek katkı sağlayacak. Stratejik öneme sahip bir ürünü ülkemizde üretir hale geleceğiz.” dedi.
“Pre-jelatinize nişasta üretim kapasitemizi üç kattan fazla artırıyoruz”
Tat Nişasta’nın diğer önemli yatırımlarına da değinen Yunus Tezcan, üç yıl önce Türkiye’de bir ilk olarak üretimine başladıkları prejelatinize nişasta üretiminde kapasite artışına gittiklerini, pastacılık ve bisküvi sektörlerinde kullanılan, ürünlerin kırılmasını önleyen pre-jelatinize nişasta üretim kapasitesini günlük 3 tondan 10 tona çıkarmak için yatırım takviminin işlediğini söyledi.
Yunus Tezcan, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana Tezcanlar Yatırım’ın genlerinde yer alan inovasyon kültüründen besleniyoruz. ‘Bizimle Her Şey Mümkün’ sloganımızı yenilikçi bakış açımızla harmanlıyor, sadece bir ürün değil müşterilerimiz için çözüm, ülkemiz için değer üretmeyi hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek adına da Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına öncelik veriyoruz.
İnovatif yaklaşımımızla Tat Nişasta’nın ürün gamını sürekli geliştiriyor, Ar-Ge ve teknolojiyi sadece verimliliği artıran bir unsur olarak görmüyoruz. Çalışmalarımız neticesinde, pre-jelatinize nişastayla ürün gamımızı zenginleştirdik. Bu üründe üretim kapasitemizi artırmaya yönelik sürekli yatırım anlayışıyla ilerliyoruz.” diye konuştu.
“Kojenerasyon santrali ile buhar ve elektrik elde edeceğiz”
Tat Nişasta’nın verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlarına yenilerini eklediğini dile getiren Tat Nişasta Genel Müdürü Yunus Tezcan, şunları kaydetti: “Kojenerasyon santralimizi yakın zamanda devreye alacağız. İhtiyaç duyduğumuz buharı elde ederken eş zamanlı olarak elektrik de üreteceğiz. Kardeş kuruluşumuz Tezkim ile birlikte biyogazdan elektrik üretmek için çalışmalarımız da var. Bu yatırımlar yüzde 15-20 oranında elektrik tüketiminde tasarruf sağlayacak.”