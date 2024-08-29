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Tat Nişasta, lizin üretimiyle yine bir ilke imza atacak

Sanayinin devleri liginde Adana’yı temsil eden sanayi kuruluşlarından biri olan Tat Nişasta, yeni dönemde “üretilmeyeni üretme” prensibiyle ilerleyip, 25 milyon dolarlık yatırımla lizin üreterek, Türkiye gıda sektöründe bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Dünya Gazetesi
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Gıda, kimya, sağlık ve ziraat alanlarında faaliyet yürü­ten şirketlerle ülke ekono­misine değer kazandıran Tezcan­lar Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan Tat Nişasta Sanayi, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenle­diği Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda 38’inci sırada yer aldı. Sanayinin devleri liginde Adana’yı temsil eden sanayi kuruluşlarından olan Tat Nişasta’nın araştırmaya ko­nu olan dönemdeki üretimden net satış tutarı 2 milyar 771 milyon TL oldu.

“Üretilmeyenleri üretmek prensibiyle ilerlemeye devam”

Tat Nişasta Genel Müdürü Yu­nus Tezcan, 27 yıldır faaliyetlerini kesintisiz sürdüren şirketin “üre­tilmeyenleri üretmek” hedefiyle ilerlediğini, doğadan aldıkları gü­cü çalışları ve paydaşlarıyla birlik­te kaliteli ve inovatif ürünlere dö­nüştürdüklerini belirtti.

Adana Hacı Sabancı Organi­ze Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 121 bin metrekare arazi üzerinde ku­rulu tesislerde üretim yaptıkları­nı ve büyümeye devam ettiklerini kaydeden Yunus Tezcan, “Tat Ni­şasta olarak yıllık 125 bin ton ni­şasta, 60 bin ton şurup, 30 bin ton kristal fruktoz üretiyoruz. Tama­mı GDO’suz olan nişasta ve nişasta bazlı ürünlerimiz başta gıda sektö­rü olmak üzere tekstil, kâğıt, yem başta olmak üzere gibi birçok sek­törde kullanılıyor.” dedi.

“Küresel gıda devlerinin güvendiği tedarikçisiyiz”

Tat Nişasta’nın üretiminin yüz­de 60’ını 90’dan fazla ülkeye ihraç ettiğini, uluslararası arenada Co­ca-Cola, PepsiCo, Unilever, Dano­ne, Mondelez, Nestle, Ferrero, Dr. Oetker gibi lider gıda üreticileri­ne hammadde sağladıklarını be­lirten Yunus Tezcan, “Tat Nişasta olarak Türkiye’de ve dünyanın bir­çok noktasında tüketilen gıdaların hammadde tedarikçisi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İSO İkinci 500’de bu yıl da üst sıralarda Adana’yı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, üretim te­sislerimizde modernizasyon yatı­rımlarımızı devam ettirerek yeni niş ürünlerle büyümemizi ivme­lendirmek ve kısa zamanda İSO 500 listesine girmektir.” diye ko­nuştu.

“Günlük 500-700 ton mısır işleme kapasitesine sahibiz”

Tat Nişasta’nın dünya genelin­de kristal fruktoz ve modifiye ni­şastaları üretebilen az sayıda te­sisten biri olduğunu vurgulayan Yunus Tezcan, “Mısır işlemede günlük 500 ton ile 700 ton arasın­da değişken bir kapasitemiz var. Bu rakam 1.000 tona kadar çıka­biliyor.

Tat Nişasta olarak 24 fark­lı ürünümüzle sektörde yüzde 10 düzeyinde pazar payına sahibiz. Üretim tesislerimiz, yüksek kalite standartlarını, dünya çapında be­nimsenmiş ve kabul görmüş BRC ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği sertifikasyonlarıyla belgelendire­rek tüketicilere güvenilir ve kali­teli ürünler sunuyor. AR-GE tesisi yatırımımızı 2023 yılında tamam­ladık. Nişasta bazlı yeni ürünle­re yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken mevcut ürünlerimizin kullanım alanına göre çeşitlendi­rilmesi için de faaliyetlerimizi sür­dürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“25 milyon dolar yatırımla lizin üretimine başlıyoruz”

Tat Nişasta’nın 25 milyon do­larlık yeni yatırımla hayvancılık sektöründe katkı maddesi olarak kullanılan lizin üretimine ha­zırlandığını bildiren Yunus Tez­can, “Nişastadan üretilen lizin, yüksek protein özelliği nedeniy­le hayvan yemine katkı madde­si olarak ekleniyor. Özellikle kü­mes hayvanlarının beslenme­sinde yem maliyetini düşürmek, büyüme performansını artırmak ve et kalitesini yükseltmek için kullanılıyor.

Türkiye’ye tamamı yurtdışından ithal gelen özellik­le küçükbaş hayvan yem rasyo­larında kullanılan lizin protei­ninin ülkemizdeki ilk üreticisi olmak üzere çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yıllık 25 bin ton üretim kapasiteli lizin üretim tesisini 2025 yılında devreye al­mayı planlıyoruz. Bu yatırımı­mız ülkemize 30 milyon dolar­lık ek katkı sağlayacak. Stratejik öneme sahip bir ürünü ülkemiz­de üretir hale geleceğiz.” dedi.

“Pre-jelatinize nişasta üretim kapasitemizi üç kattan fazla artırıyoruz”

Tat Nişasta’nın diğer önemli yatırımlarına da değinen Yunus Tezcan, üç yıl önce Türkiye’de bir ilk olarak üretimine başla­dıkları prejelatinize nişasta üre­timinde kapasite artışına gittik­lerini, pastacılık ve bisküvi sek­törlerinde kullanılan, ürünlerin kırılmasını önleyen pre-jelati­nize nişasta üretim kapasitesini günlük 3 tondan 10 tona çıkar­mak için yatırım takviminin iş­lediğini söyledi.

Yunus Tezcan, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana Tezcanlar Yatırım’ın gen­lerinde yer alan inovasyon kül­türünden besleniyoruz. ‘Bizimle Her Şey Mümkün’ sloganımızı yenilikçi bakış açımızla harman­lıyor, sadece bir ürün değil müş­terilerimiz için çözüm, ülkemiz için değer üretmeyi hedefliyo­ruz. Bunu gerçekleştirmek adına da Ar-Ge ve teknoloji yatırımla­rına öncelik veriyoruz.

İnovatif yaklaşımımızla Tat Nişasta’nın ürün gamını sürekli geliştiriyor, Ar-Ge ve teknolojiyi sadece ve­rimliliği artıran bir unsur olarak görmüyoruz. Çalışmalarımız neti­cesinde, pre-jelatinize nişastayla ürün gamımızı zenginleştirdik. Bu üründe üretim kapasitemizi artır­maya yönelik sürekli yatırım anla­yışıyla ilerliyoruz.” diye konuştu.

“Kojenerasyon santrali ile buhar ve elektrik elde edeceğiz”

Tat Nişasta’nın verimliliğini ar­tırmaya yönelik yatırımlarına yenilerini eklediğini dile geti­ren Tat Nişasta Genel Müdürü Yunus Tezcan, şunları kaydet­ti: “Kojenerasyon santralimizi yakın zamanda devreye alaca­ğız. İhtiyaç duyduğumuz bu­harı elde ederken eş zamanlı olarak elektrik de üreteceğiz. Kardeş kuruluşumuz Tezkim ile birlikte biyogazdan elektrik üretmek için çalışmalarımız da var. Bu yatırımlar yüzde 15-20 oranında elektrik tüketiminde tasarruf sağlayacak.”