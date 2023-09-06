TAV, Medine havalimanındaki hisse satışını tamamladı

Şirket, dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre Temmuz ayında açıkladığı satış işlemini tamamlamış oldu. Satış sonucu üçüncü çeyrek dönem mali tablolarına 70 milyon euronun üzerinde tek seferlik gelir yazılacak.

TAV, Medine havalimanını işleten Tibah Airports Development Company'nin %24 hissesini şirketteki diğer ortağı Mada International Holding'e 135 milyon dolara satmak için Temmuz ayında anlaşmıştı.