TAV, Medine havalimanındaki hisse satışını tamamladı
TAV Havalimanları Holding, Suudi Arabistan'da Medine havalimanını işleten iştirakinde sahip olduğu hisselerin bir bölümünün satış işlemini tamamladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şirket, dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre Temmuz ayında açıkladığı satış işlemini tamamlamış oldu. Satış sonucu üçüncü çeyrek dönem mali tablolarına 70 milyon euronun üzerinde tek seferlik gelir yazılacak.
TAV, Medine havalimanını işleten Tibah Airports Development Company'nin %24 hissesini şirketteki diğer ortağı Mada International Holding'e 135 milyon dolara satmak için Temmuz ayında anlaşmıştı.