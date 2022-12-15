TAV Technologies Orta Asya’da büyümeye devam ediyor

TAV Havalimanları’ndan yapılan açıklamaya göre, farklı havalimanı, hava yolu ve yer hizmetleri teknik sistemlerinin ortak bir platformdan kullanımına olanak sağlayan CUPPS’den birbirinden farklı iş istasyonlarında faydalanılıyor. Sistemle aynı zamanda, check-in ve uçağa biniş gibi yolcu işlemleri de sektör standardı teknolojilerle otomatize ediliyor.

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, “İnovasyona olan tutkumuz bizi dijitalleşmeye odaklanmaya, yeni müşterilere çözümler sunmaya ve yolcu memnuniyetini iyileştirmeye teşvik ediyor” dedi.

Özelleştirilebilir bir çözüm

Aktöbe Uluslararası Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Dastan Maliyev de “CUPPS, tüm yolcu işlem noktalarında kritik yolcu akış verilerini gösteren son derece özelleştirilebilir bir çözüm. Sistem, yolculara daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel kaliteyi yükseltmek için dijital altyapımızı güçlendirdi” değerlendirmesinde bulundu. Asya ile Avrupa arasında önemli bağlantı noktalarından biri olan Aktöbe Uluslararası Havalimanı, büyük ölçekli petrol, gaz, madencilik gibi projelerle ülkenin batısındaki sanayi bölgesine hizmet veriyor. Tek hissedarı Aktöbe Bölgesi Maliye Departmanı olan havalimanından hâlihazırda 15 destinasyona (Nur-Sultan, Almatı, Aktau, Atyrau, Türkistan, Uralsk, Tiflis, İstanbul, Antalya, Şarm El-Şeyh, Moskova, Kazan, Bakü, Phuket, Dubai) direkt uçuş bulunuyor.