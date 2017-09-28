TAV, Tiflis'te liman açtı, İSG'ye de teklif verecek

28 Eylül 2017

Mehmet FİLOĞLU

Yaklaşık 17 yıldır Atatürk Hava Limanı'nı işleten TAV, birkaç yıl içinde limanın kapanacak olması nedeniyle İstanbul'daki varlığını Sabiha Gökçen'e ortaklıkla sürdürmek istiyor. Şirket, karının yaklaşık yarısının geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı sonrası için planlarını çoktan yapmış durumda.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Malezyalı sahibi hisselerinin yüzde 30 ila 49’unu satmayı planlıyor. Satış için talep toplamanın kasım ayında yapılması bekleniyor. Tiflis'te yeni terminal binasının açılışında açıklamalarda bulunan TAV CEO’su Sani Şener, Sabiha Gökçen hisseleri için teklif vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Şener, İstanbul’dan ayrılmamak için TAV’ın fedakarlık yapıp yapmayacakları sorusuna, “Hayır, hesabımızı yapacağız. Uygun gördüğümüz rakamın üzerine çıkmayacağız” dedi. Şener, daha önce yaptığı açıklamada yeni İstanbul Havalimanı ihalesinde gelinen rakamın kendi hesaplarından çok yukarıda olduğu için çekildiklerini ifade etmişti.

Açılımı devam ediyor

Şener, Atatürk Havalimanı sonrası için hedeflerini şöyle açıkladı: “İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kaybedeceğimiz yolcuyu kazanmak önceliğimiz. Söz konusu kayıp EBITDA’mızın yüzde 50’si ve bunu karşılayacak potansiyelimiz var. 4-5 havalimanı projesi ve organik büyümeyle bunu yapabiliriz. Ayrıca 2011’den bu yana alt şirketlerimiz TAV’ın işletmediği havalimanlarına yayılmaya başladı ve bu devam edecek.”

Şener, yeni CEO’yu açıkladı

Şener, başta Afrika olmak üzere birçok ülkede yeni havalimanları ile ilgilendiklerini açıklayarak, geliri yüksek bölgelerde yatırımlarını artırmak istediklerini belirtti. 2020’de CEO’luk görevini bırakarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleneceğini daha önce açıklayan Şener yerine gelecek kişiyi de ilk kez resmen ilan etti. Şener’in şu an yardımcılığını üstlenen Franck Mereyde’nin 2020 itibariyle şirketin yeni CEO’su olacağını ilan eden Şener, işlerin devrinin kademe kademe hayata geçmeye başladığını söyledi.

Yeni terminalin açılışı yapıldı

TAV Havalimanları, Gürcistan’ın ana giriş kapısı Tiflis Havalimanı’nda 12 bin metrekarelik yeni terminal binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Georgia Genel Müdürü Mete Erkal ve resmi yetkililer katıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Gürcistan, TAV Havalimanları olarak edindiğimiz bilgi birikimiyle yurtdışında açıldığımız ilk ülke oldu. Başkent Tiflis Havalimanı’nın yolcu sayısı 2007 yılında 600 bin dolayındayken gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu yıl yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermiş olacağız. THY Tiflis’e uçuş sayısını haftada üçten 33’e çıkardı. Pegasus ve AtlasGlobal Gürcistan’a uçmaya başladı. TAV da bu süreçte hızla büyüyerek ürün ve hizmetleri 17 ülkede 76 havalimanında yer alan, yılda 110 milyon yolcuya hizmet veren, havalimanı işletmeciliğinde tüm dünyada tercih edilen bir firmaya dönüştü. Gürcistan’da bugüne kadar yaklaşık 180 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Türkiye ve Gürcistan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı işbirliğinin güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yılda 4 milyon yolcu kapasitesi

Tamamlanan yeni terminal binasıyla havalimanının toplam alanı 37 bin metrekareye yükseldi. Yolcu köprüsü sayısı beşe, otopark kapasitesi 670’ten 920’ye çıkarıldı. Beş uçaklık park alanı ve 18 pasaport kontrol masası eklendi. TAV Tiflis’te geçen yıl pist ve taksi yollarının rehabilitasyonunu gerçekleştirdi, güneş panelleriyle enerji üretimine başladı. İki ülke arasındaki ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’e Gürcistan devleti tarafından Üstün Hizmet Nişanı verildi. TAV, yurt dışındaki ilk projesi olan Tiflis Havalimanı’nın işletmesini 2005’te, Batum Havalimanı’nın işletmesini de 2007’de üstlendi. İki havalimanı yılın ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 2,4 milyon yolcuya hizmet verdi.