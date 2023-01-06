TAV'ın odağı büyümenin yüksek olacağı yerlerde

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, geçen yıla başlarken havacılık sektörünün tarihindeki en derin krize yol açan salgından çıkış yoluna girdiğini aktararak, 2022 başlarında Kazakistan’da gerçekleşen olaylar ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel ekonomide resesyon ve enflasyon endişelerinin arttığını söyledi. Umutla girdikleri 2022 başında ciddi zorluklarla karşılaştıklarını ama sonunda önemli başarılarla yılı tamamladıklarını aktaran Kaptan, 2023 planlarına dair şunları kaydetti:

“Havacılık orta ve uzun vadede büyümeye devam edecek. 2040’ta yolcu sayısının ikiye katlanması ve 19 milyara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme 2,4 trilyon dolarlık havalimanı yatırımı gerektirecek. TAV olarak tüm dünyada farklı havalimanı projelerine rekabetçi çözümler üretecek yetkinliğe sahibiz. Özellikle büyümenin yüksek olacağı Afrika, Orta Asya gibi bölgelere odaklanmayı sürdüreceğiz. Nijerya Lagos Havalimanı ihalesinde tercih edilen şirket olduk, idareyle pazarlık sürecine bağlı olarak 2023’te orada operasyona başlayabiliriz. Karadağ ve Kuveyt’te takip ettiğimiz projeler var. Servis şirketlerimiz de TAV’ın işlettiği havalimanları dışında büyümelerini sürdürecek. Örneğin bilişim şirketimiz TAV Technologies son olarak Kazakistan Aktöbe ve Özbekistan Semerkant havalimanlarında iş aldı.

Havaş Zagreb Havalimanı’nda yer hizmetlerinin tamamını sunuyor. TAV İşletme Hizmetleri Paris CDG Terminal 1’deki yolcu salonlarını açtı. Bugün iştiraklerimizle birlikte ürün ve hizmetlerimiz tüm dünyada 30’dan fazla ülkede 100’den fazla havalimanında yer alıyor.”

İşletme süresi 2050’ye uzadı

Serkan Kaptan, Almatı Havalimanı ile büyüme potansiyeli yüksek bir pazar olan Orta Asya’ya adım attıklarını, ayrıca 2022 sonunda Antalya’da işletme sürelerini 2052’ye kadar uzattıklarını ifade etti. Antalya’nın Rusya trafiğinde yaşanan düşüşe rağmen Avrupa pazarından gelen güçlü taleple yılı 30 milyondan fazla yolcu ağırlayarak kapattığını aktaran Kaptan, geçen yılın kasım ayında uluslararası yolcu trafiğinin 2019’un yüzde 20 üzerine çıktığını bildirdi. Kaptan, Akdeniz’in en büyük turizm merkezi Antalya’yı yılın 12 ayı tercih edilen bir destinasyona dönüştürdüklerine işaret ederek, “Almatı ve Antalya’da yatırımlarımıza hızla başladık. Yılın son güzel haberi de Ankara’dan geldi. İşletme süremizi 2050’ye kadar uzattık” dedi.

Almatı’da kapasite iki katına çıkarılacak

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kaptan, 2023’te Almatı ve Antalya havalimanlarındaki yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, “Almatı’da kapasiteyi iki katına çıkarmak üzere yaklaşık 200 milyon dolar yatırımla yeni bir terminal ve ek birimler inşa ediyoruz. Antalya’da da ilk etapta yaklaşık 600 milyon avro yatırım gerçekleştiriyoruz. Böylece havalimanının yolcu kapasitesi 60 milyona ulaşacak. Aynı zamanda yolcu deneyimini önemli ölçüde geliştireceğiz. Her iki yatırımı da 2024- 2025’te hizmete almayı planlıyoruz” diye konuştu.