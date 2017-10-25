TAV'ın üçüncü çeyrek net kârı 417 milyon TL

25 Ekim 2017

TAV Havalimanları, yılın üçüncü çeyreğinde 417 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin TL bazında 9 aylık net kârı ise 652,7 milyon oldu.

TAV Havalimanları Holding yıl sonu yolcu büyümesi ve euro cinsi ciro beklentilerini yükseltti. İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcu büyümesi beklentisini yüzde 1-3 aralığından yüzde 4-6 aralığına, TAV Havalimanları toplam yolcu büyümesi yüzde 4-5 aralığından yüzde 6-8 aralığına yükseltti.

Daha önceki tahminlerinde euro cinsi ciro ve euro cinsi kira öncesi FAVÖK'ün bu yıl yatay seyredeceğini belirten şirket, şimdi sırasıyla yüzde 1-3 aralığında ve yüzde 6-8 aralığında artış öngördü. Şirket net kârda "önemli oranda artış" ve yaklaşık 50 milyon euro yatırım harcaması tahminini ise korudu.

TAV Havalimanları'nın konsolide cirosu, 2017 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 854 milyon euroya ulaştı.

"2017 yılı, havacılık sektörünü bir seneden uzun bir süredir etkisi altına alan gelişmeler sonrası toparlanma yılımız oldu" diyen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz havalimanları yolcu sayılarında kuvvetli bir büyüme başladı. Böylece, İstanbul Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcu trafiği ilk dokuz ayda yüzde 6 büyüme gösterdi. Ankara Esenboğa Havalimanı, 2016 yılının sonunda başlayan yeni uçuş noktalarının etkisiyle dış hatlarda yüzde 35 artış sergiledi. Gürcistan bu dönemde, Rusya, BDT, Ortadoğu ve İsrail trafiğindeki artışla birlikte yüzde 44 büyüdü. Medine göz alıcı büyümesine yüzde 20 ile devam etti. Wizzair'in Üsküp'e konuşlandırdığı dördüncü uçakla birlikte Makedonya da yüzde 12'lik büyüme kaydetti" bilgisini paylaştı.

Net kâr yüzde 49 arttı

Sözlerine, "İlk dokuz ayı euro bazında yüzde 5 ciro, yüzde 12 FAVKÖK ve yüzde 49 net kâr artışı ile tamamladık. Ciro ve FAVKÖK artışı beklentilerimizin üstünde geldiği için sene başında açıkladığımız bu kalemlerdeki yatay seyir beklentilerimizi yukarı doğru revize ettik" diyerek devam eden Şener, "TAV tarihinde elde ettiğimiz en yüksek çeyreklik ciro, FAVKÖK ve net kârı bu çeyrekte elde ettik. Sene sonu için euro bazında yüzde 1-3 arası ciro ve yüzde 6-8 arası FAVKÖK artışı bekliyoruz. Bu sene yaptığımız toplam 35 milyon euroluk yatırımın 17 milyon eurosu ile Gürcistan'ın terminal kapasitesini artırdık. Gürcistan'ın ilk dokuz aydaki yüzde 44'lük yolcu büyümesi bu yatırımımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor" şeklinde açıklamada bulundu.