Tay Group YKB Toprak: Tekstile geri dönüşün yolu aranıyor

04 Kasım 2018

1972 yılında Sultanhamam’da kumaş ticaretiyle temelleri atılan Tay Group, bugün üç kıtadaki tesisleriyle dünyanın en büyük denim üreticileri arasında yer alıyor. Tay Group, Türkiye’deki fabrikalarına ek olarak Mısır, Cezayir ve Sırbistan’da da denim ve non denim üreten tesisleriyle global bir üretici olma hedefine doğru ilerliyor. Sırbistan ve Cezayir’deki yatırımlarının tam kapasiteyle devreye girmesinin ardından yılda 30 milyon adet denim üretimi seviyesine ulaşacaklarını söyleyen Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Bugüne kadar 800 milyon dolarlık tekstil yatırımı yaptık. Yatırımları süren Cezayir ve Sırbistan tesislerimiz de tam kapasiteyle devreye girdiğinde global bir şirket olma hedefimize ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.



Yılı 300 milyon dolarla kapatacağız

Tay Group olarak bu yılı 300 milyon dolarlık bir ciroyla kapatacaklarını söyleyen Mesut Toprak, “2020’de ise 500 milyon dolar civarında ciro hedefliyoruz. Bu rakamın 100 milyon dolarını turizm, 200 milyon dolarını ise gayrimenkul oluşturacak. Tekstildeki hedefimiz ise 200 milyon dolarlık satış geliri” bilgisini verdi.

Sırbistan tesisi 2019’da faaliyete geçecek

Şu anda Türkiye’deki denim üretiminin 8 milyon adede ulaştığı bilgisini veren Mesut Toprak açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İlk yurt dışı yatırımımız olan Mısır’da da 5 milyon adetlik üretim yapıyoruz. Cezayir’de birkaç fazda tamamlanacak büyük bir yatırımımız var. Burada iplik ve kumaş bölümlerimiz tamamlandı ve üretim başladı. Hatta geçtiğimiz aylarda Cezayir’in ilk iplik ihracatını da gerçekleştirdik. Türkiye’den yurt dışına yapılmış en büyük yatırımlardan biri olan Cezayir tesislerimiz tamamlandığında 12 milyon adetlik bir üretim rakamına ulaşacağız. Sırbistan yatırımımız ise 2019 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 5 milyon adet de Sırbistan’da üreteceğiz. Toplam denim üretimimiz 30 milyon adedi geçecek. Denim dışında Cezayir’deki tesisimiz TAYAL SPA’da 12 milyon adet örme konfeksiyon, 6 milyon adet gömlek üretiyor olacağız.”

Tekstilde 120 milyon ciro bekliyoruz

Gayrimenkul ve turizm alanında da yatırımları olduğuna dikkat çeken Mesut Toprak, “Ancak tekstil her zaman ana işimiz oldu” dedi. “Tekstilden para kazanılmıyor, tekstil çok zahmetli iş” diyerek birçok üreticinin sektör değiştirdiğini belirten Mesut Toprak, “Şimdi onlar yeniden sektöre dönerek ihracat yapmanın yollarını arıyor. Biz ise tekstilde küçülmedik aksine büyüdük. Bunun da bazı zamanlar zorluklarını yaşadık. Grup içinde tekstil hâlâ hem ciro hem de çalışan sayısı açısından birinci sırada geliyor. Geçen yıl tekstil ciromuz 100 milyon dolar oldu. Her yıl yüzde 20 seviyesinde büyüyoruz. Tekstil grubumuz bu yılı da 120 milyon dolar ciroyla kapatacak” bilgisini verdi.

Türkiye’deki üçüncü Four Seasons Bodrum’da açılıyor

Gayrimenkul ve turizm alanında iki önemli yatırımları bulunduğunun altını çizen Mesut Toprak, “Bunlardan en önemlisi Bodrum’da inşaatına devam ettiğimiz Four Seasons Resorts and Private Residence Bodrum projemiz. İstanbul’da yatırımcısı olduğumuz iki Four Seasons Hotel’inin ardından üçüncüyü Bodrum’a yapıyoruz. Türkiye dünyada da 3 tane Four Seasons otelin yer aldığı ender ülkelerden biri olacak. Bu projenin Türkiye’nin turizm hedefine çok ciddi katkı sunacağına ve Bodrum’u dünyanın en önemli destinasyonları arasında önemli bir yere getireceğine yürekten inanıyoruz” dedi. Gayrimenkulde de tıpkı turizmde olduğu gibi ‘limited edition’ projelere imza attıklarını ifade eden Mesut Toprak, Four Seasons Etiler projesine de 2019 yılında başlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.