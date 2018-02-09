TÇMB'nin Başkanlığına Nihat Özdemir seçildi

09 Şubat 2018

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir oy birliğiyle seçildi.

TÇMB'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan TÇMB 60. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir oldu.

Ülke çapında 7 entegre çimento fabrikası ve 3 çimento öğütme ve paketleme tesisi bulunan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, görevi Eylül 2014’ten bu yana TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Şefik Tüzün’den devraldı.

TÇMB’nin 22. Başkanı olan Özdemir, 2000 yılından bu yana Türkiye çimento sektöründe faaliyet gösteren, 7 fabrika, 3 öğütme ve paketleme tesisi ile en önemli aktörlerden biri konumunda bulunuyor.

Nihat Özdemir hakkında

Nihat Özdemir, 1976 yılında Sezai Bacaksız ile birlikte Limak İnşaat’ı kurup Limak Şirketler Grubu’nun temelini atan Nihat Özdemir, halen Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Limak, sürekli ve dengeli büyüyerek inşaat, turizm, çimento, enerji, alt yapı, havalimanları ve liman işletmeciliği alanlarında öncü bir grup haline geldi. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlar ve başarıyla tamamladığı projelerle değer yaratmayı sürdüren Grup, bugün 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Özdemir, aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Nihat Özdemir, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMUD), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyesi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekilliği görevlerini de yürütüyor.

Bu arada, 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özdemir, 1975 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Kaynak: AA