Team Paribu, Hatay’da çok amaçlı spor salonu inşa etti

Projeye ilişkin konuşan Paribu CEO’su Yasin Oral, “İhtiyaç Haritası ile birlikte yürüttüğümüz Team Paribu Seninle projemizde de bu sene tüm odağımızı deprem bölgesine yönelttik. Bugün Hatay’da çocuk ve gençlerin fayda sağlayabileceği Konteyner Yaşam Alanı’nda çok amaçlı spor alanını açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

İlerleyen günlerde de farklı alanlardaki desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu. Projeye öncülük eden A Millî Kadın Voleybol Takımı Eda Erdem de “Team Paribu’nun İhtiyaç Haritası ile yürüttüğü Team Paribu Seninle projesi ile özellikle çocuk ve gençlerin yaralarını sarabilmek içinçalışıyoruz. Takımımızda yer alan olimpik branşları gözeterek profesyonel eğitmenler eşliğinde çocuk ve gençlerin sporla gelişmesine, iyileşmesine destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.