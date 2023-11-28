TEB, Faktoring CEPTE’yi hayata geçirdi

Yeni yüzü ve kullanıcı deneyimiyle TEB Faktoring CEPTE; kullanıcılarına faturalı çek bilgilerini karekod ile anında uygulamaya yükleme, mevcut başvurularını anlık takip etme ve çeklerini hızlıca nakde çevirme imkanı sunuyor. TEB Faktoring CEPTE müşterileri tek dokunuşla hızlı finansmana ulaşabiliyor.

TEB Faktoring Genel Müdürü Gülümser Özgün Henden, müşterilerinin beklentilerine ve sektörel teknolojik gelişmelere odaklanarak hayata geçirdikleri TEB Faktoring CEPTE mobil uygulamasıyla dijitalleşme ve kullanıcı deneyimi alanında önemli bir adım daha attıklarını belirtti. Henden, “TEB Faktoring olarak müşterilerimize her zaman yenilikçi ve kaliteli hizmeti, iyileştirilmiş bir deneyimle sunabilmek önceliğimiz.

Sürdürülebilir dijital dönüşüm sürecimizde, müşterilerimize yönelik her alanda süreç ve uygulamalarımızı geliştirmeye, zenginleştirmeye ve yenilerini katmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hızı, kullanıcı dostu tasarımı, içeriği ve sunduğu hizmetlerle ayrışan yeni TEB Faktoring CEPTE mobil hizmetimizi hayata geçirdik” dedi.

Henden, sözlerine şöyle devam etti: “TEB Faktoring CEPTE ile mevcut mobil uygulamamızı faktoring ihtiyacı olan kullanıcılar için diledikleri anda ve diledikleri yerden faturalı çekleriyle faktoring başvurusu yapabilecekleri, tasarımı ve içeriğiyle öne çıkan, müşterilerimizin her adımda geri bildirim alabilecekleri interaktif bir yapıya dönüştürmüş olduk.”

“Dijitalleşmeyi iş yapış kültürümüz haline getirdik”

Müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımla müşterilerinin mekândan bağımsız olarak, 7/24 kullanabilecekleri zenginleştirilmiş dijital servisleri güçlü teknolojik altyapı yatırımlarıyla hayata geçirdiklerini belirten Henden, “Müşterilerin zaman içinde değişen ihtiyaçlarının yanı sıra ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik trendleri dikkate alarak, uçtan uca mümkün olan tüm süreçlerin optimizasyonu ve dijitalleşmesini iş yapış kültürümüz haline getirdik.

TEB Faktoring CEPTE uygulamasıyla da müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu anda faturalı çekleriyle faktoring başvurusunda bulunma sürecini hızlı ve şeffaf şekilde takip edilebilen bir platforma taşımış olduk” dedi. Henden, sürdürülebilirlik odaklı dijitalleşmeyle müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TEB Faktoring, müşterilerine, ticari hayata ve ülke ekonomisine değer katan çalışmalarını sürdürüyor. Hayata geçirdiği uygulamalar ve yeniliklerle faktoring sektörünün öncü şirketlerinden biri olan TEB Faktoring, farklı sektör ve ölçekten firmalara yurt içi ve ihracat faktoringi çözümlerini aynı çatı altında sunuyor.

İhtiyaca yönelik faktoring çözümleriyle ticari hayata, müşterilerin alacaklarının vadesini beklemeksizin uygun finansman çözümlerine hızlı şekilde ulaşmasını sağlayarak müşterilerine ve ülke ekonomisine katma değer yaratmayı sürdürüyor.

Tüm süreçlerinde müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek için çalıştıklarının altını çizen Henden, “Hızımıza hız katmak için operasyonel süreçlerimizi, evrak ve imza teminlerindeki süreçlerimizi her geçen gün daha da iyileştiriyoruz. Bu doğrultuda TEB ve TEB Faktoring geniş şube ağını verimli bir şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.