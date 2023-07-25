TEB'den güneş enerjisi ile çalışan şube

TEB, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken; ekonomiye ve topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapmaya, toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için desteklemeye devam ediyor.

TEB, Bodrum’da hizmet veren şubesinin enerji ihtiyacını şube çatısına kurulan güneş panelleriyle karşılamaya başladı. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, sürdürülebilir bir çevre için enerji tasarrufuna yönelik projelere önem verdiklerini belirtti. Mendi, şöyle devam etti: “TEB olarak bankacılık faaliyetlerimizle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken, toplumu daha iyi bir geleceğe taşmak için çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye çalışıyoruz.”