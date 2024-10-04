TEDAŞ'tan hızlı çözüm adımı: Elektrik Arıza İhbar Uygulaması

Adı geçen uygulamanın ilk versiyonu sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik hizmet veriyorken, 2023 yılında yapılan geliştirmeyle Elektrik Arıza İhbar Uygulaması'na dönüştürüldü. Yapılan bu geliştirme ile uygulamaya sokak aydınlatma arızaları dışında; “Elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına ilişkin ihbarların da bırakılması sağlanırken, kullanıcıların yapmış olduğu ihbara ilişkin geri bildirim bırakması ve sonuçlanan ihbarların silinmesi’’ gibi yenilikler eklendi.

Kullanımı kolay olan, elektriksel arıza ve kesinti ile ilgili sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma imkânı sağlayan uygulama, “App Store, Play Store ve AppGallery” aracılığıyla (mobil) akıllı cihazlara indirilebiliyor.

Otomatik konum alma özelliği hızlı çözüme destek sağlıyor

Uygulama üzerinden bildirilen ihbarlar otomatik konum alma özelliği sayesinde TEDAŞ’la birlikte aynı anda ilgili dağıtım şirketlerine iletilerek çözüme kavuşturuluyor. İhbarlarda yer alan, arıza ya da kesintilere müdahale işlemleri TEDAŞ tarafından da ayrıca takip ediliyor. Kullanıcıların ihbar olarak bıraktığı arızaların elektrik dağıtım şirketi tarafından mevzuatta belirtilen; "Yeraltı kablo tamiratı, direk montajı, komple pano değişimi vb. arızaları imar alanı içinde 72 saat, imar dışında ise 144 saat", "Armatür değişimi ve diğer arızalarda ise imar alanı içi 24 saat, imar alanı dışı 48 saat" süreler içerisinde giderilmesi ve vatandaşa geri bildirim yapılması gerekiyor.

Uygulama, vatandaşlardan ve sektör paydaşlarından alınan geri bildirimler sayesinde sürekli olarak güncellenmekte olup yapılan son güncellemelerle uygulama üzerinden bırakılan ihbarlara geri bildirim bırakılmasına ve önceki ihbarların uygulama üzerinden silinebilmesine imkan sağlandı.