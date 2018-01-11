TEİAŞ'ın 124 milyonluk trafosunu BEST yapacak

11 Ocak 2018

Kerim ÜLKER



Türk iş dünyasının en faal isimlerinden biri eski TOBB ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın şirketi Balıkesir Elektromekanik Sanayi tesisleri kısa adıyla BEST Trafo, enerji sektöründeki en önemli ihalelerden birini kazandı. Bin 74 çalışanı olan Balıkesir merkezli BEST, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) trafo sektöründe yapmış olduğu en kapsamlı ihaleyi kazanan şirketi oldu.

84 güç trafosu üretecek

İhaleye en düşük teklifi veren BEST ile TEİAŞ arasındaki sözleşme 8 Ocak’ta imzalandı. Yapılan anlaşma gereği 84 adetlik güç trafosu BETS tarafından karşılanacak. Bunun maliyeti ise 124.3 milyon TL olacak.

Anlaşmaya göre BEST, TEİAŞ’ın talep ettiği 84 trafoyu en geç 1 yıl içinde teslim edecek.