TEI'den 3 yeni Ar-Ge projesi

29 Ocak 2018

Eskişehir'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), Savunma Sanayii Müsteşarlığı desteğiyle 3 yeni proje başlattı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, TEI Genel Müdürü Mahmut F. Akşit ve projelere destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende "Dinç", "Atom" ve "Elektron" projelerinin imzaları atıldı.

Bu projeler sayesinde, özellikle havacılık uygulamalarında kritik malzemeler yerli üretilecek, bu alanda ülkenin yurt dışı bağımlılığı büyük oranda giderilecek ve tahrip teknolojilerindeki kritik malzemeler milli üretilebilecek.

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan projelerden "Dinç" kapsamında, savunma sanayisi ve sivil amaçlı havacılık platformlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan havacılık kalitesinde paslanmaz çelik ve nikel bazlı süper alaşımların geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Atom" projesinde, havacılık uygulamaları için katmanlı imalata uygun nikel metal toz, "Elektron" projesi çerçevesinde de elektron ışını ile ergitme (EBM) metoduyla titanyum katmanlı prosesi geliştirilmesi planlanıyor.



Kaynak: AA