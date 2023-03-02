TeklifimGelsin, mobil uygulamasını hizmete sundu

Risk Merkezi tarafından yayımlanan veriler, her yıl milyonlarca kişinin kredi başvurusunda bulunduğu ve bankacılık sistemine katıldığı Türkiye’de bankalar tarafından verilen bireysel kredi hacimlerinin 2022’de %50 arttığını gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği raporları da bu hareketlilik doğrultusunda 2022’nin ilk üç çeyreğinde kredi işlemleri için mobil bankacılık kullanımının arttığına işaret ediyor. Kullanıcıların bankacılık ürünlerine erişmek için mobil platformları daha çok kullandığı içgörüsünden hareket eden kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri TeklifimGelsin ise Google Play ve App Store’da mobil uygulamasını yayınladı.

TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, konuya dair şu bilgileri paylaştı: “Bankacılık ürün ve hizmetlerine erişimde dijital kanallar ve mobil uygulamalar her geçen yıl daha çok benimseniyor. Biz de mobil uygulamamızla kullanıcıların kredi derecelerini ücretsiz olarak öğrenebilmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bu dereceyi artırmaya yönelik kişiselleştirilmiş öneriler içeren Kredi Karnesi ürünümüzü sunuyoruz.”

“Açık bankacılık ve büyük verinin gücünden yararlandık”

Ürünlerini büyük veri ve açık bankacılık teknolojilerinin gücüyle geliştirdiklerini belirten İhsan Cem Zararsız, “Ürünümüzle kullanıcıların kredi derecesini artırmak, risk seviyesini düşürmek için öneriler sunuyoruz. Tüketicilerin mevcut finansal durumlarını doğru bir biçimde analiz etmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra farklı bankaların avantajlı kredi tekliflerini ve kullanıcıya özel kredi kartlarını bir araya getiriyoruz” dedi.

“Kullanıcılara sunduğumuz hizmetlerimizle birlikte geleneksel bankacılığın getirdiği yorucu süreçleri ortadan kaldırırken, bireylerin finansal okuryazarlığına da katkıda bulunuyoruz” diyen TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, “Tüm banka ve finansal kuruluşların ürün analizlerinin tek platformdan yapılmasını sağlıyoruz. Kullanıcılar kişisel bilgilerini, finansal geçmişlerini ve finansal kuruluşların kredi kartı, mevduat, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi, BIST 30, Amerika borsaları, uzaktan müşteri edinimi ve sigorta gibi hizmetlerini bir arada görebiliyor ve 40 saniye içinde farklı banka ve finansal kuruluşların ürün ve hizmetlerini karşılaştırabiliyor. Bu sayede hem finansal okuryazarlıklarını bir adım ileri taşıyor, hem de kendileri için en uygun ürüne başvurma şansı buluyor” şeklinde konuştu.

175 bini aşkın kayıtlı kullanıcı

İhsan Cem Zararsız, “Bankacılık işlemlerinde dijital kanalların kullanımının artması, finansal araçların sayısını da çoğalttı. Öte yandan tüketicilerin doğru aracı, ürünü ve hizmeti seçmelerini, doğru bilgiye ulaşmalarını zorlaştırdı. Bu problemi ortadan kaldırmak için çıktığımız yolda internet sitemizi bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Şu an 175 binden fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyoruz. Finansal araçlara dair bilgi kirliğini ortadan kaldırırken, kullanıcıların işlem sürelerini de güvenlikten ödün vermeden kısaltıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Startup Wise Guys'dan yatırım aldı

Hem bankaların, hem de tüketicilerin yararına bir model sunan Türkiye’nin ilk kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri olduklarının altını çizen TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, “Faaliyetlerine Ocak 2021’de İTÜ Çekirdek bünyesinde başlayan finansal teknoloji girişimi olarak, Avrupa’nın en iyi B2B startup hızlandırıcısı Startup Wise Guys ve Hedef Holding’in de aralarında olduğu yatırımcılardan yatırım aldık. Kullanıcı deneyimi odağında geliştirdiğimiz Android ve iOS mobil uygulamalarımızın yanı sıra, tüketicilerin finansal ihtiyaçları için doğru bilgiye ve ürüne erişebilecekleri araçları artırma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.