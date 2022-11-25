Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahiplerini buldu

Kurum ve şirketlerin dijital dönüşüm konusunda yol arkadaşı olan BT Şirketler Grubu’nun bu yıl beşincisini düzenlediği ‘’Teknoloji Kaptanları Ödülleri”ni kazanan isimler ve projeler belli oldu. Toplam 6 kategori için başvuran projeler halk oylamasının ardından iş-akademi dünyasının önemli isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Tören sponsorluğunu E-Data, Megisty Technology ve XPODA’nın üstlendiği ödüller için 68 proje yarıştı.

Ödül töreni açılış konuşmasını yapan BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, “Teknoloji Kaptanları Ödülleri’ne başvuran projeler önce bağımsız jüri tarafından değerlendirildi, ardından sosyal medya üzerinden halk tarafından oylandı ve sonucunda kazanan projeler belirlendi. Bu da ödül alan projelerin hiçbir müdahale olmadan, bağımsız ve tarafsız olarak belirlendiğinin kanıtıdır” dedi.

Murat Göçe’nin açılış konuşmasının ardından tören bilişim sektöründe katma değerli distribütör olarak çalışan E-Data Teknoloji’nin Ürün Grup Müdürü İlker Saltoğlu söz aldı. Saltoğlu, konuşmasında uygulama güvenliği hakkında detaylı bilgiler verdi. Saltoğlu, “Biz beş aşamalı bir güvenlik süreci üzerinde çalışıyoruz. Beş aşamadan bahsedebilmemiz için bunu; hem bulutta ve uç noktalarda, hem şirketimizin içerisindeki veri merkezimizde ya da cihazlarımızda aynı anda yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde bütünsel bir siber güvenlik anlayışından bahsedebiliriz” şeklinde konuştu.

Xpoda No Code Platform CEO'su Şenol Balo da, ülkemizdeki uluslararası rekabette teknolojik dönüşüm yapan BT departmanlarının çok değerli olduğu vurgusunu yaparak dijital dönüşüm projelerinde zorlandığımızı dile getirdi. Şenol Balo, “Dünyaya baktığımızda bu konuda çeşitli çözümler ortaya çıkmaya başladı. Yazılım geliştirme platformları, aslında satır satır yazdığımız kodların daha kolay bir şekilde yazılabileceğini ortaya çıkardı. Xpoda da bu tip platformlardan bir tanesi” diyerek iş uygulamaları pazarında kodlama yapmadan da uygulamaların geliştirebildiğini paylaştı.

BT Şirketler Grubu’nun iletişim çalışmalarını uzun yıldır yürüten Eti Danışmanlık’ın Ajans Başkanı Dilber Müge Uygur, “Bugün Bilişim Zirvesi’22 de oraya çıkan görüş, teknolojinin dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olduğu yönündeydi. Bu değişim sürcinde teknolojiye iletişim de eşlik edecek. Bilinmeyen, farkında olunmayan, faydanın ortaya konmadığı bir dünyayı değiştirme çabası eksik kalacaktır. Bu nedenle teknoloji ile iletişimin birbirini destekleyerek dünyanın geleceğini değiştirebileceğine inanıyorum” dedi.

2022 yılı itibariyle girişim vadisi AR-GE ofisini açtıklarını belirten Megisty Teknoloji Kurucusu Adem Bilgen, şirketin AR-GE firması olmasıyla birlikte iki tane AR-GE projesine start verdiklerini söylerek yarışmaya giren, projeye emek veren her bir ekip üyesini ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade etti.

Yılın Teknoloji Kaptanı: Mehmet Abacı

Dijital Dönüşüm Projesi, İnovasyon Projesi, Maliyet İyileştirme Projesi, Müşteri ile Etkileşim Projesi, Operasyonel Yetkinlik Projesi ve Sosyal Sorumluluk Projesi kategorilerinde ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, “YILIN TEKNOLOJİ KAPTANI” AS'lı Görüntüden Hasar Tespiti Projesi’yle Mehmet Abacı oldu. Mehmet Abacı ayrıca, yılın “İnovasyon Projesi” birincisi, “Dijital Dönüşüm Projesi” üçüncüsü ve “Maliyet İyileştirme Projesi” üçüncüsü oldu.

Üretim Tesisi Uçtan Uca Robotik Üretim Takip ve IoT Endüstri 4.0 Projesi ile Fatih Kaytancı “Dijital Dönüşüm Projesi” birincisi olurken “İnovasyon Projesi” kategorisinde de ikincilik ödülünün sahibi oldu.

DDD Tabanlı Mikro Servis Stratejisi ve Dönüşümü Projesi’yle A. Fahri Arkan “Dijital Dönüşüm Projesi” ikinciliği, Fenerbahçe SK Super App Projesi’yle Nurdaoğan Aydoğdu “İnovasyon Projesi” üçüncülüğü ödüllerini aldı.

Maliyet İyileştirme Projesi birinciliğine E-Arşiv Faturaların Karşılaştırması-İşlenmesi RPA Projesi ile Doğan Topkaya, ikinciliğe ise EÜAŞ RFID Akıllı Depo ve Demirbaş Projesi ile Aydoğan Çakmak layık görüldü.

Müşteri ile Etkileşim Projesi birinciliğini Artırılmış Gerçeklik Tabanlı E-Ticaret Çözümü Projesi ile Ali İlker Yüceer, ikinciliği Müşteri Yolculuğu Bazında Deneyim Ölçümü Projesi ile İlker Altıntaş, üçüncülüğü Legalmatic Projesi ile Sertel Şıracı aldı.

Operasyonel Yetkinlik Projesi kategorisinde; Mobil PDKS Sistemi Projesi’yle Cihat Yediyıldız birinci,

Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi’yle Prof. Dr. Ahmet Tekin ikinci, 1 Milyon İstihdam Projesi ile Cebrail Taşkın üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında; 1 Milyon İstihdam Projesi ile Cebrail Taşkın birinciliği, TEV Tablet Projesi ile Mustafa Meral ikinciliği alırken, nlkSmartBin Akıllı Çöp Kutusu Projesi ile Nalan Kurt ve Gabari Erken Uyarı Sistemi Projesi ile Çağatay Sözer üçüncülük ödülünü paylaştı.

‘’Teknoloji Kaptanları Ödülleri” kategorilerinde ödül alanların dışında Arda Samık ve Önder Karademir Mansiyon almaya hak kazandı.