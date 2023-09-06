Teknolojiye 75 milyon $ yatırdı 1 milyar dolarlık değer yarattı

Mehtap HALICI

Borusan Cat’in 2022 yılında 6 ülkede 1 milyar doların üzerinde bir ciroya ulaştığını belirten Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, “Bu yıl da aynı hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Borusan Cat’in 2022 yılını başarıyla tamamladığını ifade eden Özgür Günaydın, Borusan Cat’in, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya olmak üzere 6 ülkede faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Borusan Cat olarak proaktif iş modelleri ile satış sonrası sürece odaklandıklarını belirten Günaydın, “Bu yaptığımız iş sektörü değiştiriyor. Birçok sektörü de değiştirecek” diye konuştu. İş makinaları ve güç sistemleri alanında hizmet sunan Borusan Cat’in dijital dönüşüm süreci ve proaktif iş modelleri anlatıldı.

Toplantıda Borusan Cat’in, 1994 yılından bu yana Cat temsilciliğini yürüttüğünü ve Caterpillar temsilciliğini üstlendiğini ifade eden Günaydın, bugün inşaat, maden ve güç sistemlerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Günaydın, sözlerine şöyle devam etti: “Borusan Cat, Caterpillar içerisinde dijital dönüşümü başlatan öncü bir şirket. Bu kapsamda da teknolojiye ve dijitale yatırım yapmaya devam ediyoruz. Teknolojiye yatırım şu ana kadar 75 milyon dolar. Müşterilerin yeni makine almadan eski makinelerini revize ederek ciddi tasarruf sağladık. Direkt etkisi 100 milyon dolara eş gelen bir değer yarattık.

Bu katkının indirekt etkisi ise 1 milyar dolar oldu.” Borusan Cat’in döngüsel ekonomide 2021 yılında 5 bin ton büyüklüğünde atığın oluşmasını engellediğini belirten Günaydın, 20 bin kişiye yakın insanın ürettiği atığa denk malzemeyi yeniden kullanarak döngüsel ekonomiye kazandırdıklarını ve direkt olarak 84 milyon dolara eş gelen değer yarattıklarını söyledi. Günaydın, 2022 yılında ise 6 bin 500 ton büyüklüğünde atığın oluşmasını engellediklerini sözlerine ekledi.

Müneccim’le arızaların büyümesini engelliyor

Yenilikçi iş modeli “B’DAHA” ile birlikte gelişen dijitalleşme çalışmalarının sonucu olarak Müneccim uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Özgür Günaydın, “Müneccim, iş makineleri üzerinde bulunan sensörler sayesinde oluşabilecek arızaları ve arıza zamanlarını önceden tahmin edebiliyor.

Yapay zeka olması nedeniyle her bir vaka tespiti Müneccim’in öğrenme kapasitesini artırıyor. 2017 sonu 2018 sene başında hayata geçmesiyle birlikte yüzde 15 seviyesinde bir doğrulukla arıza tespiti yapan Müneccim bugün yüzde 96’ya varan hassasiyetle arıza olasılığını ölçebiliyor. Müneccim ile iş makinelerinin yüzde 80’i IoT ağına katılmış durumda” dedi. Günaydın, erken tanıya olanak veren Müneccim’in, iş makineleri komponentlerinde oluşabilecek arızaları önceden tespit ederek, olası arızaların büyümesini engellediğini söyledi.

5 revizyon merkezi bulunuyor

Komponentlere yeni ekonomik ömür kazandıran Revizyon Merkezlerinin ilkini 2011 yılında Kazakistan’da hayata geçirdiklerini anlatan Özgür Günaydın, şunları söyledi: “Revizyon Merkezlerinde, arıza ve revizyon durumlarında aşınmış ve kullanım ömrünü tamamlamış komponentler hızlı ve kolay bir şekilde yenileniyor. Onarım ve revizyon bekleme süreleri yüzde 100’e kadar kısaltılıyor ve zaman kaybı önleniyor.

Kazakistan’ın ardından toplamda 30 bin metrekareye sahip Gebze ve Ankara revizyon merkezleri hayata geçti. Bu tesisler inşaat ve maden şirketlerine yönelik çalışırken, Kazakistan tesisi madencilik ve petrol şirketlerine yönelik hizmet veriyor. Uzak Doğu Rusya ve 2022 yılında 8 milyon dolarlık yatırım sonucu Kazakistan’ın Atyrau şehrine açılan tesis ile birlikte Borusan Cat’in toplamda 5 Revizyon Merkezi bulunuyor. Bu kabiliyete sahip dünyada çok az şirket bulunuyor.”

200’den fazla yazılım robotu kullanılıyor

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, Borusan Cat kurum içerisinde finanstan, teklif süreçlerine farklı alanlarda iş süreçlerinde 10 taneden fazla yapay zeka, 200’den fazla yazılım robotu kullandığına vurguladı. Günaydın, “Yazılım robotları 24 saat çalışarak, çalışanların işlerine büyük katkı sağlıyor. Robotları kontrol eden bir başka robot yazılım ile hata payını muhasebe, finans, satış gibi süreçlerde hata payını neredeyse 0’a indirgemiş durumda. Teknoloji ile birlikte insan kaynağını da daha verimli kullanmaya başlayan Borusan Cat, çalışan sayısını artırdı. Mevcut insan kaynağını verimi artıracak alanlara kaydırdı” ifadelerini kullandı.