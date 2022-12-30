Teknosa, konsept mağazasını İzmir’de açtı

Mağaza ağını deneyimle güçlendiren yatırımlarını sürdüren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, City’s İstanbul, Ankara Nata Vega, Forum Trabzon ve İstinyePark AVM’nin ardından İzmir’de de dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik odağıyla yeni konsept mağazasını açtı.

İzmir Agora AVM’de müşteri odaklı konsepte dönüştürülen Teknosa mağazası, akıllı telefonlardan tabletlere, küçük ev aletlerinden TV’lere pek çok ürün grubunu tüketicilere çok daha dijital bir deneyimle sunacak.

Yeni konsept mağazada pazaryeri alanının yanı sıra farklı deneyim alanları da müşterilerle buluşuyor. Ayrıca görme engelli tüketiciler için tasarlanan yürüyüş alanları ve satış danışmanlarına kolayca ulaşabilecekleri butonlar ile fiziksel engelli müşteriler için kasada ve Tekno Hizmet alanında oluşturulan bölümler de mağazanın sunduğu yenilikler arasında bulunuyor.

Teknosa, mağazada oluşturduğu sürdürülebilirlik duvarı ile geri dönüşümden karbon ayak izini hesaplamaya pek çok konuda da müşterilerini bilgilendiriyor.