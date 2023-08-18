Teknosa'dan okula dönüş kampanyası

Şirket açıklamasına göre, TeknoClub üyeleri, "okula dönüş" kampanyası kapsamında 18-22 Ağustos tarihleri arasında yapacakları 5 bin TL üzeri alışverişlerde 500 TL, 15 bin TL ve üzeri alışverişlerde 1.250 TL, 30 bin TL ve üzeri alışverişlerde de 2 bin 500 TL indirim fırsatından yararlanabilecek. Kazanılan bu indirimler, 25 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında 5 bin TL üzeri alışverişlerde kullanılabilecek.

TeknoClub programına Teknosa'nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamalar üzerinden ya da TEKNOCLUB yazıp 7889'a SMS göndererek üye olunabiliyor. TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek, daha çok avantajdan yararlanabiliyor. TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olan müşteriler, avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve üçüncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip oluyor.