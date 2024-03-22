Teknosa’nın brüt işlem hacmi %68 büyüme ile 10 milyar TL oldu

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, brüt işlem hacmini (GMV) geçen yıla göre yüzde 68 (enflasyon düzeltmesi öncesi yüzde 154) büyüme ile 10 milyar TL’nin üzerine çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl istikrarlı bir şekilde büyüme kaydeden Teknosa, yüzde 43 (enflasyon düzeltmesi öncesi yüzde 64) büyüme ile 748 milyon TL net kâra ulaştı.

“582 milyon TL’lik rekor yatırıma imza attık”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, dijitalleşme ve teknoloji odaklı planlanan stratejik yatırımların hayata geçirilmesiyle 2023 yılında yüzde 69 reel büyüme ile 582 milyon TL’lik rekor yatırıma imza attıklarını belirterek, “Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla hayata geçirdiğimiz yenilikler sonucunda 2023 yılında da pazarın üzerinde büyümeyi başardık.

Brüt işlem hacmimizi (GMV) ise yüzde 68 oranında artırarak, yaklaşık 10,1 milyar TL’ye taşıdık. Bu başarıda emeği geçen Teknosa Ailesi’ni gönülden kutluyorum. Çoklu kanalda müşteri deneyimini mükemmelleştirme hedefiyle 2023 yılında teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımıza öncelik verdik.

Şubat 2022’den bu yana küresel örneklerin üzerinde bir hızla büyüme sağladığımız pazaryeri yatırımımızla ürün ve hizmet çeşitliliğimizi 31 kat artırarak, yaklaşık 154 bin adede çıkardık. 2023 yılında 10 yeni mağaza açarken, 7 mağazamızı da yeni dijital konseptimizle yeniledik. Ayrıca dönüşüm yolculuğumuzda kararlı adımlarla ilerlerken yapay zekâ uygulamalarını tüm iş süreçlerimize etkili bir biçimde entegre etmeye başladık. Verimliliği ve rekabet gücünü artıracak uygulamalarımızın sonuçlarını 2024 yılında görmeye başlayacağız” dedi.