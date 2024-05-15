Temizlik ürünlerimizle yüzde 40 büyüyeceğiz

Sevilay ÇOBAN

1989'da İstanbul Rami'de sadece 40 metrekarelik bir alanda başlayan Seba Kimya’nın kuruluş hikâyesi, yıllar içinde hızlı bir büyüme ivmesiyle devam etti. 1997’de çatı markası Sır’ı ulusal çaptaki tüketicilerle buluşturan şirket, 2005 yılında Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikasına geçince son teknolojik ekipmanlarla üretime başladı. İlk ihracatımızı 2008 yılında Makedonya’ya gerçekleştiren Seba Kimya, Türkiye’de zincir marketlerin gelişmeye başlamasıyla birlikte, 2011 yılından itibaren bu kanalda faaliyet göstermeyi sürdürdü.

DÜNYA gazetesine verdiği röportajda konuşan Seba Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aktaş, bugün 55 ülkede, 300’den fazla ürünüyle hızlı tüketim (FMCG) sektörünün bilinir markaları arasında yer aldıklarını belirtirken, “Ev bakım, kişisel bakım ve evcil hayvan bakım ürünleri üreten yüzde 100 yerli bir firmayız. Seba Kimya çatısı altında, Sır, Sır Bio, Elenor, Jovirose ve Pet White olmak üzere beş marka bulunuyor. Ürünlerimiz arasında yüzey temizleyiciler, ahşap yüzey temizleyiciler, ultra çamaşır ve çamaşır suyu, cam temizleyici, mutfak ve banyo temizleyici, yağ çözücü ve kireç çözücü, ankastre temizleyici mobilya temizleyici, leke sökücü yer alıyor” diyor.

“55 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Cirolarının yüzde 40'ını ihracattan elde ettiklerini anlatan Aktaş, “Geçtiğimiz 10 yılda ihracat ağırlıklı büyüme yaşadık. Şu an aktif olarak; Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Moğolistan, Papua Yeni Gine, Trinidad Tobago, Maldivler, Fildişi Sahilleri gibi farklı ülkelerin dâhil olduğu 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu önemli pay, global pazarlarda sağladığımız başarıyı vurguluyor ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizin, tüketici taleplerine uygun ürünlerimizin kabul gördüğünü gösteriyor” ifadelerini kullanıyor.

“Ar-Ge’nin cirodaki payını 5 yılda 2’ye katlayacağız”

“Gelecekte de yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirme stratejilerimizle, ihracat ağırlıklı büyümeye devam etmeyi planlıyoruz” diyen Aktaş, şöyle konuşuyor; “Seba Kimya olarak, 2023 yılına göre dolar bazında yüzde 40'lık bir ciro büyüme hedefimiz bulunuyor.

Ayrıca, Ar-Ge'nin cirodaki payını da beş yıl içerisinde ikiye katlamayı planlıyoruz. Seba Kimya’nın, pazar payını genişletmek ve sektördeki lider konumunu güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” Ürünlerinin yüksek kaliteli, etkili, güvenli ve inovatif olmasının yanında çevre dostu olmasına da dikkat ettiklerinin altını çizen Aktaş, “2020'de doğal ve çevreci ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem ve çevre dostu yaklaşımımızla Sır Bio serimizin lansmanı yaptık.

TÜBİTAK teknoloji ve yenilik destek programından yararlanarak geliştirdiğimiz Sır Bio bitkisel özlü jel bulaşık makinesi deterjanı oldukça beğeni kazandı. Bu ürün, hem içeriğindeki bitkisel özlerle lekesiz ve parlak temizlik sunuyor hem de yüzde 90’dan fazla bir oranda biyolojik olarak doğada çözünebiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra, hayvanlar üzerinde test edilmeden geliştirilmesi ve vegan dostu olmasıyla da ön plana çıkıyor” diye konuşuyor.

Evcil hayvanlar için güvenli temizlik

Evcil hayvan kategorisinde ise 2022 yılında Pet White markasıyla sektördeki yerlerini aldıklarını kaydeden Aktaş, “Yüzde 100 doğal yüzey aktif bileşenler ve fosfat, klor, paraben, boya içermeyen formülümüzle evcil hayvanlar için güvenli bir temizlik sunuyoruz. Genel yüzey temizleyiciler, halı ve koltuk temizleyiciler, koku giderici koku spreyleri ve şampuanlar bu kategorideki ürünlerimiz arasında yer alıyor” diyor.

“Çevreci tüketici seçici davranıyor”

Sürdürülebilir ürün pazarı, son yıllarda hızla geliştiğine değinen Aktaş, “Geleneksel temizlik ürünlerindeki zararlı kimyasalların endişe yaratması, tüketicilerin çevre dostu alternatifler arayışına girmesine neden oluyor. Bu nokta da tüketiciler satın aldıkları ürünlerin içeriği, üretim süreci ve çevre sertifikaları hakkında açık ve şeffaf bilgi istiyorlar. Ancak temizlik gücünden ödün vermeden çevre dostu ürünler tercih etmek isteyen tüketiciler, satın alma kararlarını verirken oldukça seçici davranıyor” ifadelerini kullanıyor.

“Biyoteknoloji Vadisi'nde yatırım yaptık”

Aktaş, önümüzdeki yıllarda Tuzla'da Biyoteknoloji Vadisi kurulması planlandığını anlatarak, şu bilgileri verdi; “Faaliyete geçtiğinde, Türkiye'deki en modern organize sanayi bölgesi olacak. Seba Kimya olarak biz de şu anki fabrikanızdan çok daha büyük bir alana taşınmak için Biyoteknoloji Vadisi'nde yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl altyapı çalışmalarına başlanmasıyla birlikte, kısa sürede hayata geçecek Biyoteknoloji Vadisi, Türkiye'nin gelişmesine önemli katkı sağlayacak ve biyoteknoloji alanındaki dış ticaret açığını kapatmasına katkıda bulunacak.”

Serbest ticaret anlaşmaları artmalı

Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki dengeyi sağlamak için, fiyatlandırma politikalarınıı dengeli bir şekilde ayarladıklarını ve uygun fiyatlarla piyasaya sunduklarını ifade eden Sebahattin Aktaş, “Ayrıca, merdiven altı üretimlerin önüne geçmek için sıkı denetimlerin yapılmasını ve yasal düzenlemelerin güçlendirilmesini destekliyoruz. Yerli üretimin rekabetini artırmak için ise ülkeler arası serbest ticaret anlaşmalarının çoğaltılması ve yerli üreticilere destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kalifiye personel istihdamını artırmak için, devlet teşviklerinin ve eğitim programlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması gerekiyor” vurgusu yapıyor.

‘Airfryer ne ile temizlenmeli?’ sorusuna cevap

10 kişilik bir Ar-Ge ekibi ile çalışmalarını sürdüren Seba Kimya, 2 üniversite ile ortak projeler geliştiriyor. Sadece ürünlerin ve süreçlerin tasarımıyla değil, aynı zamanda iş gücü yönetimi, satış ve pazarlama, planlama, dağıtım ve maliyet-finans gibi alanlarda da Ar-Ge faaliyetleri uygulanıyor. Aktaş, Ar-Ge ekibinin ihtiyaca uygun çözümler ürettiğine dikkat çekerek, “Örneğin kısa bir süre önce tüketicilerimizle buluşturduğumuz Sır Airfryer Temizleyici ürünümüz ‘Airfryer ne ile temizlenmeli?’ sorusuna da bir çözüm. Bitkisel kaynaklı bileşenlerle birlikte çevreye zarar vermeden yüksek seviyede etkili ve pratik temizlik sağlıyor” diyor.