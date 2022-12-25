Tepe Savunma ve Güvenlik, istihdam sayısında 17 bini geçmeyi hedefliyor

Özel güvenlik sektörünün kurumsal yapıya sahip, ilk ve tek yüzde 100 Türk sermayeli şirketi Tepe Savunma ve Güvenlik, 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de 81 ilin tamamında AVM güvenlik çözümleri, bankacılık ve finans, liman, lojistik ve depolama, otomotiv, perakende ve mağazacılık, sanayi ve üretim, site ve konut olmak üzere sekiz alanda, 15 bin özel güvenlik görevlisiyle özel güvenlik faaliyeti gösteren Tepe Savunma ve Güvenlik aynı zamanda KKTC'de üç limanda RSO hizmeti de veriyor.

Tepe Savunma ve Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, Türkiye’nin en büyük istihdam alanlarından biri olan özel güvenlik sektörünü değerlendirmek, son yıllarda sektöre yönelik gerçekleştirilen ve hedeflenen projeleri aktarmak, 2023 yılı için beklentilerini ve hedeflerini paylaşmak adına bir basın toplantısı düzenledi.

“Yüzde 45 oranla kadın istihdamında afark yaratıyoruz”

1993 yılında vizyoner bir bakış açısıyla kurulduklarını belirten Güler, şu an 15 bin personele istihdam sağladıklarını söyledi. Güler, “2023 yılı için öncelikli hedefimiz yüzde 15 büyüyerek istihdam sağladığımız personel sayımızı 17 binin üzerine çıkartmak. Bunun için de belediyeler, İŞKUR merkezleri ve üniversitelerle iş birlikleri sağlıyoruz. Ayrıca üniversiteler ve meslek yüksekokullarında kariyer günleri kapsamında etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Özellikle meslek yüksekokullarının ‘Özel Güvenlik ve Koruma’ bölümü öğrencileriyle iletişim kurarak onlara staj ve kariyer fırsatı da sunuyoruz. Öte yandan insan kaynakları çalışmalarımız kapsamında ‘Sahadan Ofise Yetenek Yönetimi Programı’nı hayata geçirdik. Bu program sayesinde mavi yakadan beyaz yakaya geçişe de imkân sağlıyor, sektöre dair terfi olanağı sunuyoruz. ‘Sahadan Ofise Yetenek Yönetimi Programı’ aracılığıyla son iki yılda 13 özel güvenlik görevlisi, ofise geçiş yaparak görevine beyaz yaka olarak devam ediyor. Özellikle beyaz yaka kadın çalışan oranında yüzde 45’lik bir oranla sektörde fark yaratıyoruz” diye konuştu.

“2023 yılında 3.3 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz"

Gerçekleştirdikleri faaliyet alanları kapsamında, ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sağladıklarının altını çizen Güler, “2022 için yol haritamızı belirlerken 2021’e oranla yüzde 30 büyüme hedefimiz bulunuyordu. Müşteri memnuniyetini odağımıza alarak ve içinde yer aldıkları sektörlerin gerekliliklerine özel çözümler geliştirerek yüzde 30 büyüme hedefine ulaştık. Hayata geçirdiğimiz hızlı önlemlerle hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin memnuniyeti açısından verimli bir yıl geçirdik. 20 yılda 20 kat büyüme oranına sahip olan şirketimiz, 2022 yılını 1.7 milyar TL ciro ile kapatıyor. 2023 yılında da projelerimizi ve sunduğumuz çözümleri geliştirerek 3.3 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“17 limanda 602 personelle özel güvenlik hizmeti veriyoruz”

Deniz yoluyla oluşabilecek tüm güvenlik risklerine karşı, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen Limanlara ve Gemilere Yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) Yetki Belgesi ile liman ve gemi güvenliği konusunda ön plana çıktıklarını belirten Güler, “Liman işletmeciliği, karada ve denizde birçok yetkinliği de beraberinde getiriyor. Bu nedenle dağıtım ve taşımacılık ağı için de çok önemli bir köprü görevi görüyor. Liman güvenliği yalnızca ulaşım işlevleri amacıyla değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal olarak da büyük önem taşıyor. Bugüne kadar Kanada, Malta, Karadağ Türkmenistan başta olmak üzere altıdan fazla ülkede liman ve gemi güvenliği konusunda danışmanlık verdik. Şu an ise KKTC’de üç limanda aktif olarak bu hizmeti veriyoruz. Tepe Savunma ve Güvenlik olarak; liman tesislerinde analitik optik sensörler, radarlar, otonom dronlar, limanlara özel yazılımlar ile uluslararası kalite standartlarına ve 5188 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenlik sağlıyoruz. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği başta olmak üzere toplamda 17 limandaki işletmelerde 602 özel güvenlik görevlimiz hizmet veriyor” diye konuştu.